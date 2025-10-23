Purtătoarea de cuvânt a Guvernului avertizează că proprietarii blocului din Rahova ar putea să își PIARDĂ apartamentele dacă imobilul va fi demolat

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a explicat că dreptul de proprietate al locatarilor dispare dacă blocul afectat de explozia din Rahova va fi demolat. Practic, dacă imobilul nu mai există, nici proprietatea asupra apartamentelor nu mai poate fi menținută.

‘În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere – folosesc termenul juridic, pentru că așa se numește ‘pieire’. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge pentru că piere obiectul lui, nu mai există. În momentul în care se reconstruiește un asemenea bloc de către stat, juridic nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile’, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Statul nu are o soluție clară

Oficialul a mai spus că nu există acum o lege care să-i permită statului să reconstruiască blocul și să le dea oamenilor înapoi apartamentele. Se analizează însă mai multe variante, cum ar fi despăgubiri pentru cei care au asigurări sau ajutoare financiare pentru cei fără polițe.

‘În ceea ce privește modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadru juridic. Ceea ce statul poate să facă – și există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă – este să achite costul acestor apartamente sub formă de despăgubiri, în mod cert, pentru cei care au asigurare și să preia asigurările lor. Sau să acorde niște ajutoare, pe model Broșteni, pentru cei care au avut polița obligatorie de asigurare. Dar toate aceste elemente pe care vi le dau doar ca titlu de ipoteză sunt în analiză în acest moment’, a afirmat Ioana Dogioiu.

Blocul, prea afectat pentru a fi reparat

Ancheta este în desfășurare, iar experții urmează să stabilească dacă blocul poate fi consolidat sau trebuie demolat complet.

‘Deocamdată, nici analiza tehnică nu s-a încheiat, nici nu știm ce o să se întâmple cu blocul. (…) Nu știm cine e vinovat, nu știm dacă blocul va fi demolat. Cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima. Dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui încât nu mai poate să fie reparat. Și de aici o seamă de probleme juridice’, a spus ea.

Ioana Dogioiu a spus că statul nu are nicio intenție să „ia apartamentele oamenilor”.

‘Am văzut niște titluri în presă care nu sunt factual corecte. Statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor. Nenorocirea este că acele case au dispărut și dispare dreptul de proprietate. Adică, e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat, și odată cu ele dreptul de proprietate. Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele duse până la capăt și care va fi forma finală a acestei ordonanțe pe care a inițiat-o Ministerul Dezvoltării rămâne de văzut. Ea e în dezbatere publică’, a afirmat Ioana Dogioiu.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: