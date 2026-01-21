Bucureștenii se vor încălzi la container. Care este planul de avarie al primarului Ciucu pentru Capitală

Primăria Capitalei vrea să pună în practică o soluție de avarie pentru a asigura apă caldă și căldură în zonele cu probleme din București. Primarul Ciucu promite că va monta echipamente modulare pe gaz, care vor ridica temperatura agentului termic la nivelul optim. Vor fi cumpărate 24 de echipamente, care cel mai probabil vor funcționa la toamnă. Până atunci, trebuie obținute nu mai puțin de 200 de avize.

Cele 24 de containere modulare, în valoare de aproximativ 67 de milioane de lei, vor fi montate în zonele în care agentul termic ajunge sub parametri.

Locațiile au fost deja stabilite în urma unei analize tehnice detaliate, astfel încât intervenția să aibă impact maxim acolo unde este cea mai mare nevoie. Instalarea containerelor reprezintă o soluție practică și rapidă, care completează investițiile aflate în derulare, a transmis primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Echipamentele vor funcționa pe gaz și vor fi racordate la rețelele de utilități.

În urmă cu 5 ani, și Primăria Sectorului 1 a închiriat echipamente pe motorină. Însă pentru a alimenta cu agent termic 80 de blocuri care se aflau la capătul rețelei. Pentru că aparatele poluau foarte mult și s-au dovedit a fi ineficiente, administrația locală a renunțat la idee.

Specialiștii în energie consultați de știrile TVR susțin că, spre deosebire de cele pe motorină, echipamentele pe gaz pe care Primăria Generală intenționează să le achiziționeze sunt mult mai performante.

Sistemele modulare sunt eficiente și ideea de a le folosi nu este rea, consideră specialiștii. Sunt eficiente, pentru că vor intra în funcțiune în cascadă, asigurând, în funcție de necesar, un raport eficient de energie produsă și combustibil consumat.

În prezent, din cauza avariilor, sute de blocuri din Capitală nu au căldură și apă caldă. Problemele ar urma să fie remediate până pe 23 ianuarie, deși inițial Termoenergetica avansase data de 19 ianuarie.

Recomandarea autorului: Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură după o avarie la CET Sud. Ce sectoare sunt afectate