Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”

Nu alegerile de la Primăria Municipiului București sunt grija lui Nicușor Dan, în acest moment, consideră șeful interimar al PMB, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat, în cadrul unui interviu pentru „Insider Politic”-Prima TV, că pre;dintele are probleme mult mai complexe de rezolvat.

Interimarul de la capitală, Stelian Bujduveanu, este unul dintre românii foarte mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că „face o treabă extraordinară” la Cotroceni.

Întrebat de „Insider Politic” ce crede despre faptul că predecesorul său a declarat public că guvernul trebuie să organizeze alegeri la capitală în această toamnă, Bujduveanu a răspuns că, din punctul său de vedere, Nicușor Dan are alte priorități. În momentele în care s-au „intersectat”, discuțiile nu au inclus și alegerile locale.

”Am avut momente în care ne-am intersectat şi am discutat. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală… cu siguranţă, se uită cu atenţie la Capitală, dar cred că are probleme mult mai complexe la nivel de cum ţine ţara în echilibru astăzi şi cred că face o treabă extraordinară. Gândiţi-vă că acum un an de zile nimeni n-ar fi dat vreo şansă ca o coaliţie de guvernare să existe între PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi. Astăzi avem această coaliţie”, spune Bujduveanu.

Cât privește „clinciurile” dintre președinte și premier, primarul liberal interimar spune că nu a văzut ceva de genul acesta între cei doi, ci doar „titluri de ziare” fără confirmare.

„Eu nu am văzut clinciuri, am văzut doar titluri din ziare, fără să fie confirmate nici de preşedintele României, nici de premierul României. Cu siguranţă, munca cea mai grea o duc ambii acum în spate, pentru că trebuie să scoată ţara la liman la finalul acestui an, şi îi înţeleg perfect, pentru că şi noi, la Primăria Capitalei, fiind ce mai mare primărie din ţară, suntem următorii ca şi complexitate în decizii”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru TVR 1, că și-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate cât mai repede, însă PSD a ameninţat că iese de la guvernare în cazul în care Guvernul Bolojan fixează scrutinul în toamna acestui an.

La rândul lor, cei de la USR insistă ca alegerile să fie organizate în noiembrie, candidatul deja anunţat fiind Cătălin Drulă, în timp ce liberalii sunt împărțiți în două tabere: Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care pledează pentru un candidat comun al dreptei (PNL – USR), Stelian Bujduveanu, care cere un candidat comun al coaliţiei de guvernare, aşadar un proiect în care să fie inclus şi PSD.

