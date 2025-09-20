Prima pagină » Actualitate » Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”

Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”

Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 14:43, Actualitate
Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan:

Nu alegerile de la Primăria Municipiului București sunt grija lui Nicușor Dan, în acest moment, consideră șeful interimar al PMB, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat, în cadrul unui interviu pentru „Insider Politic”-Prima TV, că pre;dintele are probleme mult mai complexe de rezolvat. 

Interimarul de la capitală, Stelian Bujduveanu, este unul dintre românii foarte mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că „face o treabă extraordinară” la Cotroceni.

Întrebat de „Insider Politic” ce crede despre faptul că predecesorul său a declarat public că guvernul trebuie să organizeze alegeri la capitală în această toamnă, Bujduveanu a răspuns că, din punctul său de vedere, Nicușor Dan are alte priorități. În momentele în care s-au „intersectat”, discuțiile nu au inclus și alegerile locale.

”Am avut momente în care ne-am intersectat şi am discutat. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală… cu siguranţă, se uită cu atenţie la Capitală, dar cred că are probleme mult mai complexe la nivel de cum ţine ţara în echilibru astăzi şi cred că face o treabă extraordinară. Gândiţi-vă că acum un an de zile nimeni n-ar fi dat vreo şansă ca o coaliţie de guvernare să existe între PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi. Astăzi avem această coaliţie”, spune Bujduveanu.

Cât privește „clinciurile” dintre președinte și premier, primarul liberal interimar spune că nu a văzut ceva de genul acesta între cei doi, ci doar „titluri de ziare” fără confirmare.

„Eu nu am văzut clinciuri, am văzut doar titluri din ziare, fără să fie confirmate nici de preşedintele României, nici de premierul României. Cu siguranţă, munca cea mai grea o duc ambii acum în spate, pentru că trebuie să scoată ţara la liman la finalul acestui an, şi îi înţeleg perfect, pentru că şi noi, la Primăria Capitalei, fiind ce mai mare primărie din ţară, suntem următorii ca şi complexitate în decizii”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru TVR 1, că și-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate cât mai repede, însă PSD a ameninţat că iese de la guvernare în cazul în care Guvernul Bolojan fixează scrutinul în toamna acestui an.

La rândul lor, cei de la USR insistă ca alegerile să fie organizate în noiembrie, candidatul deja anunţat fiind Cătălin Drulă, în timp ce liberalii sunt împărțiți în două tabere: Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care pledează pentru un candidat comun al dreptei (PNL – USR), Stelian Bujduveanu, care cere un candidat comun al coaliţiei de guvernare, aşadar un proiect în care să fie inclus şi PSD.

Sursă foto Facebook PMB

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei

Sondaj AVANGARDE. AUR, scor aproape cât PSD, PNL și USR la un loc

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Filme de văzut în doi: selecția Netflix pentru iubitorii de romantism
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț după ce un băiat de 15 ani a murit în urma unui accident! Când intră în vigoare măsura?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Au fost descoperite oficial 6.000 de exoplanete, declară NASA. „Intrăm în următorul mare capitol al explorării”