Cafeaua ajută la reglarea nivelului glicemiei? Ce spune un studiu

Diabetul de tip 2 este afecțiunea care face ca nivelul de zahăr din sânge să crească și să apară astfel complicații grave de sănătate. Alimentația corectă ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge, iar o băutură specială, băută la micul dejun, poate să prevină apariția acestei afecțiuni.

În cazul acestui tip de diabet, corpul nu răspunde la insulină în mod corespunzător și s-ar putea să nu producă suficientă insulină, fapt care face ca nivelul glicemiei unei persoane să devină prea mare. Dacă glicemia nu este controlată corect și rămâne prea mare, pot să apară o serie de complicații, chiar și insuficiență renală, leziuni ale nervilor, ulcerații ale piciorului, boli de inimă și accident vascular cerebral.

NHS (Serviciul Naţional de Sănătate din Anglia) spune: „Nu sunt alimente pe care nu le puteti consuma daca aveti diabet de tip 2, dar va trebui sa limitati unele dintre ele. Ar trebui consumate o gama larga de alimente, inclusiv fructe, legume dar si unele alimente amidonice, cum ar fi pastele. Zaharul, grasimile si sarea sa fie consumate la minim si nu trebuie sarite mesele principale”.

Atunci când vine vorba despre prima masă a zilei, micul dejun, iată ce mâncare și băutură au cel mai bun efect asupra nivelului glicemiei.

Conform unui studiu, cafeaua este băutura ce ar trebui consumată dimineața, la micul dejun.

Astfel, în urma cercetărilor publicate în 2012, s-a descoperit că băutura ce poate reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2 este cafeaua.

Nivelul riscului de diabet a scăzut și mai mult pentru persoanele care beau 2-3 căni de cafea pe zi. Acest lucru este valabil și pentru cei care beau 4 sau mai multe căni pe zi și s-a aplicat atât la cafeaua cu cofeină, cât și fără cofeină.

Dar este foarte important să se consume cafeaua fără a fi îndulcită. Dacă se adaugă lapte, smântână sau zahăr, acest lucru crește numărul total de calorii și poate să afecteze nivelul de zahăr din sânge.

În ce privește cea mai bună masă pentru a mânca la micul dejun, ovăzul este o alegere excelentă. El conține o fibră solubilă numită beta-glucan, care poate să ajute la reducerea glicemiei. Apoi, adăugarea de scorțișoară, semințe de chia, iaurt grecesc sau nuci în ovăz poate, de asemenea, să aibă un efect benefic asupra glicemiei. Totodată, importante mai sunt și exercițiile fizice regulate. Adulții ar trebui să aibă minimum 2,5 ore de activitate fizică pe săptămână, iar asta poate să include mersul rapid, urcarea scărilor și efectuarea de lucrări casnice sau de grădinărit.

