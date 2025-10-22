Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer

Iată câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer. În Italia, locuiesc peste un milion de români, ceea ce o face cea mai mare comunitate de români din afara țării.

În Italia, indemnizația principală de șomaj se numește NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, o persoană trebuie să fi lucrat legal în Italia și să fi plătit contribuții sociale cel puțin 13 săptămâni în ultimele 4 luni.

De asemenea, pierderea locului de muncă trebuie să fie involuntară, nu prin demisie, cu excepții speciale.

Apoi, o persoană trebuie să fie înregistrată la centrul de ocupare (Centro per l’Impiego) ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Persoana în cauză trebuie să depună cererea la INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), în maximum 68 de zile de la încetarea contractului.

Valoarea indemniza ției NASpI

Indemnizația lunară nu este fixă, ci ea se calculează în funcție de salariul mediu brut realizat în ultimele 4 luni de muncă. Dacă salariul mediu lunar este sub 1.425,21 € (valoare de referință 2025), indemnizația este 75% din salariu.

Dacă salariul este peste 1.425,21 €, se plătește 75% din acea sumă + 25% din diferență.

Indemnizația maximă nu poate depăși aproximativ 1.550 € pe lună (valoare actualizată anual).

Începând cu luna a 4-a de plată, suma scade cu 3% pe lună. Durata plății NASpI este jumătate din numărul săptămânilor lucrate în ultimele 4 ani.

Spre exemplu: dacă o persoană a lucrat 12 luni, primește indemnizație timp de 6 luni.

De altfel, cetățenii români care au lucrat legal și au plătit contribuții în Italia au drepturi egale cu cetățenii italieni privind șomajul, conform legislației UE.

Un exemplu de calcul aproximativ arată că: să zicem că un român câștiga 1.400 €/lună net: Salariul brut mediu ~ 1.800 €/lună,

75% din 1.425,21 € ≈ 1.068,91 €

Indemnizație NASpI ≈ 1.070 € / lună pentru primele 3 luni. Apoi scade cu 3% lunar după luna 4.

