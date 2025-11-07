CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană

O victorie și o înfrângere, acesta este bilanțul participării românești în cupele europene, de la mijlocul acestei săptămâni. FCSB a pierdut la Basel, în Elveția, în timp ce Universitatea Craiova s-a impus la Viena pe terenul Rapidului austriac.
Acum, cele două cluburi își fac tot felul de calcule privind calificarea în primăvara europeană.
Ca să mai spere la play-off-ul Europa League, FCSB trebuie să meargă ceas de acum încolo. De partea cealaltă, „Știința” Craiova a făcut un pas important spre faza următoare din Conference League.
FCSB a pierdut în Elveția, 1-3 cu Basel, și este acum în afara locurilor care asigură calificarea mai departe în competiție. De pe poziția a 31-a, cu numai 3 puncte strânse în 4 meciuri și un golaveraj negativ (-4), campioana României are nevoie să-și îmbunătățească rezultatele.
De locul 24, ocupat de Bologna, care o trimite în „play-off”, o despart doar două puncte.
Iată cu cine mai are de jucat FCSB în Europa League:
Criteriile UEFA sunt clare:
În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este golaverajul.
În sezonul precedent, FCSB a mers mai departe cu 10 puncte și un golaveraj negativ (-2). Ținând cont că acum au 3 puncte, „roș-albaștrii” mai au nevoie de încă 7 puncte în următoarele 4 partide.
Spre deosebire de FCSB, Universitatea Craiova are, deja, 4 puncte în Conference League, a treia competiție valorică de pe „Bătrânul continent”. Oltenii s-au impus la Viena, 1-0, pe terenul Rapidului austriac, și sunt acum într-o situație cu mult mai bună decât rivala din Liga 1.
Craiova e pe loc de play-off (20) în Conference și are golaveraj 2-3. Doar două puncte o despart de primele 8 locuri, care asigură calificarea în optimile de finală.
Iată ce meciuri mai are de disputat Universitatea Craiova:
UEFA a stabilit că:
În 2024, Backa Topola, de pe locul 24, a prins play-off-ul cu numai 7 puncte acumulate. Dacă ne raportăm la ce a fost în sezonul trecut, Craiovei îi este suficient un singur succes pentru a merge în primăvara europeană.
