CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană

07 nov. 2025, 12:30, Actualitate
Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană

O victorie și o înfrângere, acesta este bilanțul participării românești în cupele europene, de la mijlocul acestei săptămâni. FCSB a pierdut la Basel, în Elveția, în timp ce Universitatea Craiova s-a impus la Viena pe terenul Rapidului austriac.

Acum, cele două cluburi își fac tot felul de calcule privind calificarea în primăvara europeană.

Cum se poate califica FCSB și ce program are

Ca să mai spere la play-off-ul Europa League, FCSB trebuie să meargă ceas de acum încolo. De partea cealaltă, „Știința” Craiova a făcut un pas important spre faza următoare din Conference League.

FCSB a pierdut în Elveția, 1-3 cu Basel, și este acum în afara locurilor care asigură calificarea mai departe în competiție. De pe poziția a 31-a, cu numai 3 puncte strânse în 4 meciuri și un golaveraj negativ (-4), campioana României are nevoie să-și îmbunătățească rezultatele.

De locul 24, ocupat de Bologna, care o trimite în „play-off”, o despart doar două puncte.

Iată cu cine mai are de jucat FCSB în Europa League:

  • Steaua Roșie Belgrad (deplasare, 27 noiembrie)
  • Feyenoord (acasă, 11 decembrie)
  • Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie)
  • Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie)

Criteriile UEFA sunt clare:

  • echipele de pe 1-8 merg direct în „optimi”
  • echipele de pe 9-24 ajung în play-off
  • echipele de pe 25-36 sunt eliminate direct

În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este golaverajul.

În sezonul precedent, FCSB a mers mai departe cu 10 puncte și un golaveraj negativ (-2). Ținând cont că acum au 3 puncte, „roș-albaștrii” mai au nevoie de încă 7 puncte în următoarele 4 partide.

Ce șanse are Universitatea Craiova

Spre deosebire de FCSB, Universitatea Craiova are, deja, 4 puncte în Conference League, a treia competiție valorică de pe „Bătrânul continent”. Oltenii s-au impus la Viena, 1-0, pe terenul Rapidului austriac, și sunt acum într-o situație cu mult mai bună decât rivala din Liga 1.

Craiova e pe loc de play-off (20) în Conference și are golaveraj 2-3. Doar două puncte o despart de primele 8 locuri, care asigură calificarea în optimile de finală.

Iată ce meciuri mai are de disputat Universitatea Craiova:

  • Mainz (acasă, 27 noiembrie)
  • Sparta Praga (acasă, 11 decembrie)
  • AEK Atena (deplasare, 18 decembrie).

UEFA a stabilit că:

  • echipele de pe 1-8 merg direct în „optimi”
  • echipele de pe 9-24 ajung în play-off
  • echipele de pe 25-36 sunt eliminate direct

În 2024, Backa Topola, de pe locul 24, a prins play-off-ul cu numai 7 puncte acumulate. Dacă ne raportăm la ce a fost în sezonul trecut, Craiovei îi este suficient un singur succes pentru a merge în primăvara europeană.

Gigi Becali a găsit vinovații pentru eșecul FCSB cu FC Basel: „În Europa nu văd nebunii din astea. Cum să faci așa ceva?"

Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League

