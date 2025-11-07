Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League

07 nov. 2025, 10:27, Sport
Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19 al meciului dintre Universitatea Craiova și Rapid Viena, din Conference League. Echipa din Bănie a câștigat prin golul lui Oleksandr Romanchuk în minutul 37.

Rădoi a luat primul cartonaș galben după câteva minute de joc, iar în minutul 19 s-a certat cu un jucător advers și a primit al doilea galben. A fost eliminat și a urmărit restul meciului din tribune.

Craiova are patru puncte în grupa de Conference League, după ce în prima etapă a remizat cu FC Noah, 1-1.

Universitatea Craiova va mai juca în Conference League cu Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

„Greu, dar în același timp lucrurile se văd mult mai ușor de sus decât la nivelul băncii. În mare, cred că ne-a ieșit. Suntem bucuroși de victorie, de puncte, dar cred că puteam să mai marcăm, ceea ce ne-ar fi urcat câteva poziții. Toate felicitările trebuie să meargă către jucători. Deja s-au obișnuit fără mine pe bancă, trebuie să mă obișnuiesc și eu fără ei. Încercăm să luăm deciziile bune pentru echipă, în primul rând, chiar dacă unii jucători sunt supărați că nu joacă din start.

Până la urmă, cred că înțeleg, ușor-ușor, mesajul: cine joacă trebuie să o facă pentru binele echipei. Suntem obligați, cumva, toți cei care suntem aici, să încercăm, nu individual, ci la nivel colectiv, să scoatem cât mai multe puncte. În continuare se va folosi această rotație până la finalul campionatului. Trebuie să avem grijă de toți jucătorii, să fie sănătoși.

Poate părem, din exterior, inspirați, dar ce am făcut în seara asta am făcut și în alte meciuri în care nu am reușit. De multe ori, și ei poate au o zi mai grea. Poate eu, în deciziile pe care le iau, par înainte de meci că sunt potrivite, dar se dovedește că nu e așa. Suntem o echipă în formare. Cu 14 jucători noi, chiar dacă în seara asta am câștigat și am arătat destul de bine, nu putem spune «gata!».

Romanchuk este un fundaș cu apetit ofensiv, a fost una dintre calitățile pe care le-am văzut. În sistemul acesta avem nevoie de un jucător care să facă progresie cu mingea. Am arătat bine în ultima perioadă și va trebui să continuăm așa. Nu va fi același prim 11 la fiecare meci, vom vedea de fiecare dată cine are prospețimea necesară”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport.

Acum nu mai avem ce să facem. La primul galben mi s-a spus că a sărit banca în spatele meu, n-aveam de unde să văd asta. La al doilea, i-am spus (n.r. adversarului) doar să se ridice. E în zadar – Mirel Rădoi

