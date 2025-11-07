Prima pagină » Sport » Gigi Becali a găsit vinovații pentru eșecul FCSB cu FC Basel: „În Europa nu văd nebunii din astea. Cum să faci așa ceva?”

07 nov. 2025, 08:39, Sport
După meciul FC Basel – FCSB 3-1, Gigi Becali a afirmat că mai mulți jucători sunt vinovați pentru înfrângerea din Europa League.

Adrian Șut, schimbat la pauză cu Edjouma, dar care nici el nu l-a convins pe finanțatorul FCSB, Bîrligea, Miculescu sau Dennis Politic sunt jucătorii pe care i-a criticat Gigi Becali.

FCSB a rămas în inferioritate după ce în minutul 12, Ștefan Târnovanu a ieșit greșit și a comis henț, fiind eliminat. A fost dictată lovitură liberă, Shaqiri a executat, iar Ngezana a comis henț și s-a dat penalty, după consultarea VAR. Același Shaqiri a marcat și elvețienii aveau 1-0 în minutul 19.

Cum a arătat FCSB în meciul cu FC Basel: 32. Ștefan Târnovanu – 28. Alexandru Pantea, 30. Siyabonga Ngezana, 4. Danijel Graovac, 33. Risto Radunovic – 10. Florin Tănase (16. Mihai Lixandru, 75), 8. Adrian Șut (18. Malcom Edjouma, 46) – 11. David Miculescu (20. Dennis Politic, 85), 27. Darius Olaru (căpitan; 31. Juri Cisotti, 75), 93. Mamadou Thiam (38. Lukas Zima, 16) – 9. Daniel Bîrligea.

„Voi dați vina pe Ngezana, dar acolo a fost vinovat Bîrligea, să știți! El s-a dat la o parte, nu a stat în zid, și ăsta (n.r. – Ngezana) îl trăgea de tricou să vină în zid. Dacă el rămâne acolo, mingea vine în el și nu are nicio problemă. Nu contează asta, contează că oricum era greu să poți ceva în 10 oameni. Nu ne băteau în viața lor în 11, ne distram cu ei. Cum să faci așa ceva? În primul rând, el nici nu iese normal când e de ieșit. A ieșit când nu avea nevoie, Ngezana controla mingea.

Mai și ridici mâinile… Păi, ce să faci, ești nebun? Cum să ridici? Știți care e treaba? Eu rar văd așa ceva, nu am văzut în Europa. Am văzut și eu câteva meciuri în Europa, dar nu văd așa ceva, greșeli, nebunii din astea. Cum să faci așa ceva? Înseamnă că ai emoții prea mari, nu mai ai mintea cu tine. L-am băgat pe Edjouma, am zis că face ceva.

Nu recupera nimic Șut la mijlocul terenului, am zis că poate face așa ceva. Mai dă centrări, mai urcă cu mingea la picior! Șut era aerian, nu recupera nimic. El a pasat greșit la faza primului gol, dă pasă la adversar pur și simplu.

După aia iar a mai avut una, era să luăm gol iar. Săracul e aerian, nu știu de ce mai încerc cu el. După l-am băgat pe Edjouma, nu-i mai arde de fotbal. Nu am văzut nicio atitudine la el, recuperare. L-am băgat și pe Politic, a luat mingea omul, a dat-o la adversar ca să luăm golul trei.

Puteam face mai multe după 1-1. Am luat un gol aiurea, noi am avut ocazii mai mari decât ei. Mai cred în calificare, de ce să nu cred? Îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală.

O să vedem care va fi, nu vreau acum să mai critic jucători. Echipa și-a dat viața, dar trebuie să alegem echipa ideală, anumite plombe, și să ne calificăm.

Să apere Zima la Belgrad, ce mare lucru? Să apere Târnovanu, să mai ia un roșu?! Două echipe de bătut, Bologna și Basel, îmi pare rău. Îi năuceam dacă nu eram în 10. Târnovanu va apăra în campionat. Echipa a luptat extraordinar, îi felicit, dar sunt 2-3 jucători care nu sunt în ritm cu echipa. Edjouma, Politic. Politic nu aleargă, merge pe teren. Uită-te la el, nu aleargă”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Mediafax
