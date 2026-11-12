Șantierele lui Ciucu din București dau peste cap și afaceri, nu doar traficul. Proprietara unui local proaspăt deschis se plânge că s-a trezit cu un șantier al primăriei fix în fața ușii

Șantierele lui Ciprian Ciucu din București dau peste cap și afaceri, nu doar traficul. Proprietara unui local proaspăt deschis în Floreasca a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip în care le arată urmăritorilor săi șantierul din fața ușii.

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„Nu că mă plâng, că nu-mi stă în fire, dar abia am deschis locația din Floreasca și situația arată așa😅. Știu, știu că trebuie lucrurile astea făcute și sunt pentru binele cetățenilor, dar mă gândeam așa cât ghinion să am, să fie primul lucru pe care-l văd clienții. Noroc că sunt produsele bune și nu se lasă descurajați de „peisage”. Între timp, controale peste controale. Unde? Tot la mine”, a notat proprietara localului deschis în Floreasca.

Mai multe șantiere au fost deschise în București

Recent, Ciprian Ciucu anunța că șantierele din Capitală costă nu mai puțin de 5 miliarde de lei. În cadrul unei postări pe social media, primarul a explicat că aceste lucrări sunt necesare și că „nu au fost făcute de 50 de ani”.

„Am deschis aceste șantiere pentru că a fost nevoie să le deschid. Tramvaiele noi cumpărate și de fostul primar general, și care vor fi cumpărate și de către mine, mergeau pe beton. Și nu exagerez. Aveau porțiuni în care șina nu mai exista. Se stricau. Stricându-se, își pierd garanția. Sunt lucrări necesare, care nu s-au făcut de 50 de ani. Nu mai aveau tramvaiele pe unde să meargă”, a explicat edilul.

Totodată, primarul a explicat că lucrările trebuie realizate pentru păstrarea avizelor și a finanțării europene alocate proiectului.

„Dacă nu o făceam acum – pentru că o parte din proiecte erau blocate – se pierdeau avizele, se pierdeau banii europeni și rămâneam cu problema. Tramvaiele oricum nu mai aveau pe unde să circule. Și de aceea a fost nevoie să punem orașul la punct. Și am început cu ceea ce este corect. Am început cu lucrări de infrastructură. Da, eu înțeleg și le mulțumesc bucureștenilor dacă și ei înțeleg că este un disconfort în oraș”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu a mai precizat că aceste șantiere ar fi putut să fie deschise pe rând, la timp. Însă, el a explicat faptul că sunt necesare din cauza infrastructurii învechite și a problemelor acumulate în timp. Totodată, edilul a mai susținut că unele dintre aceste șantiere vor fi încheiate la începutul anului viitor, iar altele vor necesita un an sau chiar mai mult, în funcție de complexitatea lucrărilor.

„Unele vor fi gata în câteva luni, la începutul anului viitor. Altele vor fi gata într-un an. Acolo unde sunt foarte complexe, lucrările vor dura și mai mult. Important este că facem ceea ce trebuie pentru oraș”, a mai precizat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Sursă video: Facebook / Oana Mares