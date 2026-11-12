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SURSE | Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț, și omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, reținuți 24 de ore de DIICOT, în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro

Catalin LupasteanuFlavius Niculescu
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Fratele șefului Camerei de Comerț și Industrii a României (CCIR), Gabriel Daraban, director al companiei de stat Oil Terminal, împreună cu omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, orientat, la rândul său spre industria petrolieră, au fost reținuți pentru 24 de ore de anchetatorii de la DIICOT, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare. Deicizia a fost luată după mai multe ore de audieri, la finalul cărora se pare că niciunul dintre cei doi nu ar fi recunoscut acuzațiile pentru care sunt cercetați. De asemenea, aceleași surse judiciare precizează că toți ceilalți suspecți din dosar – vameși, angajați CEC Bank sau oameni de afaceri – au fost lăsați să părăsească sediul DIICOT sub măsura controlului judiciar.

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Procurorii DIICOT vor stabili dacă propun arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu

Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți pentru 24 de ore, urmează să fie duși, sub escorta poliției, la Arestul Central din Capitală. Ulterior, în dimineața zilei de vineri, 13 noiembrie, procurorii DIICOT vor stabili dacă propun fie arestarea preventivă, fie arestarea la domiciliu a celor doi sau dacă iau, și față de aceștia, măsura controlului judiciar.

În imaginile surprinse de Gândul, se poate observa cum fratele șefului de la CCIR a venit „pregătit” la sediul DIICOT, întrucât, cu mâinile încătușate, cară un troller negru, de mici dimensiuni.

Gabriel Daraban ar fi permis în mod presupus nelegal eliberarea a aproape 67.000 de tone de motorină fără a respecta obligațiile de vămuire

Potrivit surselor Gândul, una din faptele cercetate în cazul lui Daraban ar fi aceea că „în perioada 13 iulie 2023 – 24 ianuarie 2025, în calitate de director comercial din cadrul Oil Terminal, a dispus ori a permis, cu știință, prin semnarea corespondenței adresate Biroul Vamal Fiscal Constanța și comisionarilor vamali privind importul mărfurilor și lichidarea declarațiilor de antrepozit vamal și prin neexercitarea controlului asupra fluxului de verificare și eliberare, eliberarea din antrepozitul vamal Oil Terminal și deplasarea către antrepozitul fiscal al Jetfly Hub a cantității totale de 66.669,467 tone de motorină, cu valoarea în vamă de 245.041.261,56 lei, adică aproape 50 de milioane de euro.

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