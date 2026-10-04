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4 Octombrie, calendarul zilei: Susan Sarandon împlinește 80 de ani, Christoph Waltz 70. Ziua Mondială a Animalelor

Elena Stănică-Ezeanu
4 Octombrie, calendarul zilei: Susan Sarandon împlinește 80 de ani, Christoph Waltz 70. Ziua Mondială a Animalelor
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 4 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Susan Sarandon este o actriță americană, născută pe 4 octombrie 1946, în New York. Și-a început cariera cinematografică în 1970, iar unul dintre primele sale roluri importante a fost în filmul cult The Rocky Horror Picture Show (1975). De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, a interpretat personaje foarte diverse. Printre filmele sale cunoscute se numără Atlantic City, The Witches of Eastwick, Bull Durham, Thelma & Louise, Little Women și Dead Man Walking. Pentru rolul din Dead Man Walking (1995), a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Susan Sarandon este apreciată și pentru implicarea sa în cauze sociale și umanitare. În afara cinematografiei, a participat la diverse campanii publice și a fost numită ambasador al bunăvoinței UNICEF. Talentul actoricesc, diversitatea rolurilor și implicarea sa în proiecte sociale au contribuit la reputația sa internațională.

Susan Sarandon

Christoph Waltz este un actor austro-german născut pe 4 octombrie 1956, în Viena, Austria, într-o familie cu legături puternice în lumea teatrului și a cinematografiei. A studiat actoria la Viena și la New York și la început a lucrat în teatru și televiziune. A devenit cunoscut la nivel mondial după colaborarea cu regizorul Quentin Tarantino. În filmul Inglourious Basterds (2009), a interpretat personajul colonelului Hans Landa, un rol care i-a adus Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Interpretarea sa a fost remarcată pentru inteligența, eleganța și caracterul complex al personajului. Waltz a colaborat din nou cu Tarantino în filmul Django Unchained (2012), unde l-a interpretat pe Dr. King Schultz. Pentru acest rol, a câștigat un al doilea Premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, devenind unul dintre puținii actori care au primit două Oscaruri pentru interpretări în această categorie. Printre alte filme importante în care a jucat se numără Water for Elephants, Carnage, Big Eyes, Spectre și Alita: Battle Angel. Este apreciat în special pentru capacitatea de a interpreta personaje sofisticate, misterioase sau autoritare.

Christoph Waltz

Ziua Mondială a Animalelor este sărbătorită în fiecare an pe 4 octombrie și are rolul de a atrage atenția asupra importanței animalelor și asupra necesității de a le proteja și respecta. Data a fost aleasă deoarece coincide cu sărbătoarea Sfântului Francisc de Assisi, considerat patronul animalelor și al naturii. Această zi este un prilej de a vorbi despre bunăstarea animalelor, protejarea speciilor pe cale de dispariție și responsabilitatea oamenilor față de animalele domestice și sălbatice. În multe țări sunt organizate campanii de adopție, acțiuni de strângere de fonduri, activități educative și evenimente dedicate protecției animalelor.

Ziua Mondială a Animalelor

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1873: Gheorghe Țițeica 🇷🇴🧮 matematician și pedagog, profesor la Universitatea din București și la Școala Politehnică din București, membru al Academiei Române și al mai multor academii străine, doctor honoris causa al Universității din Varșovia
🎂1895: Buster Keaton 🇺🇸📽️🎬 Celebru pentru filmele sale mute și pentru expresia sa stoică și imperturbabilă, a fost poreclit „Marele Chip de Piatră”, fiind considerat „omul care n-a râs niciodată”
🎂1923: Charlton Heston 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolurile sale de dur, succesul său a început odată cu rolul jucat în Ben-Hur, rol pentru care a primit în 1959 Oscarul
🎂1934: Mircea Albulescu 🇷🇴🎭🎬 A jucat în sute de piese pe scenele Teatrului Municipal din București, Teatrului de Comedie și Teatrului Național din București și a avut peste 90 de roluri în film
🎂1941: Anne Rice 🇺🇸✒️ cunoscută în principal pentru seria Cronicile vampirilor, care are ca teme dragostea, moartea, nemurirea, existențialismul și condiția umană. Cărțile ei s-au vândut în aproape 100 de milioane de copii, făcând-o una dintre cele mai citite autoare din istorie
🎂1943: Florian Pittiș 🇷🇴🎤 ucis de cancerul de prostată, la 63 de ani. A fost înmormântat cu onoruri masonice
🎂1946: Susan Sarandon 🇺🇸🎬 Oscar pentru rolul din Dead Man Walking (1995)
🎂1953: Tchéky Karyo 🇫🇷🇹🇷🎬 The Bear (1988), La Femme Nikita (1990), GoldenEye (1995), Bad Boys (1995), The Patriot (2000), Kiss of the Dragon (2001), Taking Lives (2004), The Missing (2014 – 2016), Baptiste (2019 – 2021)
🎂1955: Jorge Valdano 🇦🇷⚽️ făcea parte din naționala Argentinei care câștigase Campionatul Mondial din 1986. A marcat patru goluri în turneu, inclusiv cel de-al doilea gol al Argentinei împotriva Germaniei de Vest din finală
🎂1956: Christoph Waltz 🇩🇪🇦🇹🎬 2 Oscaruri rol secundar, pentru Hans Landa din Inglourious Basterds (2009) și King Schultz din Django Unchained (2012)
🎂1967: Liev Schreiber 🇺🇸🎬
🎂1976: Alicia Silverstone 🇺🇸🎬 a devenit rapid un idol al adolescenților după ce a apărut în trei videoclipuri consecutive ale trupei Aerosmith, în anii ’90, iar în 1997 joacă în Batman & Robin, portretizând-o pe Batgirl
🎂1977: Cabral Ibacka 🇷🇴🇨🇲📺🎬 fost vicecampion european la kickboxing (1994), considerat drept unul din primii promotori ai genului de dans sportiv Tae Bo în România (după 1997)
🎂1978: Marius Manole 🇷🇴🎭🎬
🎂1984: Lena Katina 🇷🇺🎤 (t.A.T.u.)
🎂1989: Dakota Johnson 🇺🇸🎬 Succesul ei a venit odată cu rolul principal în 50 Shades of Grey, 2015. Melanie Griffith și Don Johnson sunt părinții săi

Decese 🕯

🕯️1669: Rembrandt van Rijn 🇳🇱🎨 A trăit în perioada denumită „epoca de aur olandeză”, timp în care cultura, știința, comerțul și influența politică a Olandei au atins apogeul. Este autorul a 600 picturi, 300 gravuri și peste 2000 desene
🕯️1747: Amaro Pargo 🇪🇸🏴‍☠️ unul dintre cei mai faimoși corsari din Epoca de aur a pirateriei
🕯️1947: Max Planck 🇩🇪🔬, fizician 🇩🇪, laureat Nobel, fondator al mecanicii cuantice
🕯️1970: Janis Joplin 🇺🇸🎤 considerată unul dintre cele trei superstaruri ale generației flower power, alături de Jimi Hendrix și Jim Morrison. Ca și aceștia, a murit la 27 de ani
🕯️1982: Glenn Gould 🇨🇦🎹 celebru pianist canadian al secolului al XX-lea. Este cunoscut pentru interpretarea caracterizată de rafinament tehnic și mai ales pentru înregistrările muzicii lui Bach
🕯️1989: Graham Chapman 🇬🇧🎬 unul din cei șase membri ai grupului umoristic Monty Python. A murit la 48 de ani, de cancer faringian
🕯️2006: Traian Ionescu 🇷🇴⚽️ a promovat în fotbalul mare viitori jucători celebri precum Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Florea Dumitrache, Ion Pîrcălab, Radu Nunweiller și Constantin Frățilă
🕯️2010: Norman Wisdom 🇬🇧🎬 a devenit o celebritate în America de Sud, Iran și în multe țări din Blocul de Est, în special în Albania, unde filmele sale au fost singurele cu actori occidentali care au fost aprobate de dictatorul Enver Hoxha. Charlie Chaplin a menționat că Wisdom este „clovnul său preferat”. A trăit 95 de ani
🕯️2020: Kenzō Takada 🇯🇵🇫🇷⚗️👔 a fondat Kenzo, o marcă globală de parfumuri, vestimentație și produse de îngrijire a pielii. În 1988, linia de parfumuri pentru femei a început cu Kenzo de Kenzo (acum cunoscut sub numele Ça Sent Beau), Parfum d’été, Le monde est beau și L’eau par Kenzo. Kenzo pour Homme a fost primul său parfum pentru bărbați, lansat în 1991. FlowerbyKenzo, lansat în 2000, a fost numit de către Vogue ca fiind unul dintre cele mai bune parfumuri clasice franțuzești dintotdeauna

Evenimente📋

📋🐶🐱🦜 Ziua Mondială a Animalelor – o zi internațională de acțiune pentru drepturile animalelor și bunăstarea lor
📋🚌 Ziua mondială a şoferilor din sectorul transporturi

Calendar 🗒️

🗒️1332: Scrisoare emisă de Cancelaria papală de la Avignon, care atestă existența claselor sociale în Moldova de S-V, menționând „puternicii acelor locuri”
🗒️1824: Mexic adoptă o nouă constituție și devine republică
🗒️1830: Crearea statului Belgia după separarea de Olanda
🗒️1853: Începe războiul Crimeii (1853-1856). Țările Române devin teatru de ocupație și confruntări militare
🗒️1883: Primul tren Orient-Express, având ruta Paris – Varna – Constantinopol (din 1889)
🗒️1895: A fost organizat primul turneu de golf, la Newport (Rhode Island) – SUA
🗒️1929: Sub directoratul lui Liviu Rebreanu se inaugurează Studioul Teatrului Național din București, cu „Mușcata din fereastră”, piesa lui Victor Ioan Popa
🗒️1957: Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, a fost lansat pe orbită de o rachetă R-7 Semiorka de la cosmodromul Baikonur din RSS Kazahă, URSS
🗒️1960: Statele Unite au lansat în spațiu „Courrier IB”, primul satelit folosit în telecomunicații
🗒️1965: Papa Paul al VI-lea ajunge la New York, devenind primul suveran pontif care vizitează SUA. Va ține un discurs la ONU, în care va pleda pentru pace, în condițiile escaladării Războiului din Vietnam
🗒️2006: După o perioadă de câteva luni de interimat, SRI are un nou director în persoana lui George Maior, un politician român, membru al PSD. Claudiu Săftoiu, fostul consilier al președintelui României Traian Băsescu, este numit director al SIE
🗒️2010: Accidentul de la uzina de aluminiu din Ajka (vestul Ungariei) s-a soldat cu cel puțin 9 persoane decedate și 122 rănite. Lichidul toxic a ajuns în Dunăre la 7 octombrie, poluând considerabil apele fluviului

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