Alexandru Rogobete îl atacă pe Ilie Bolojan, după ce acesta l-a acuzat că și-a alocat bugetul în funcție de interese: „Ați tăiat banii cu ipocrizie. Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii”. Replică dură dată de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat vineri, 30 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care îl atacă dur pe fostul premier Ilie Bolojan, sub comanda căruia s-a aflat până pe 25 aprilie 2026, când miniștri PSD s-au retras de la guvernare. Reacția social-democratului vine la scurt timp după ce liderul PNL l-a acuzat că a eșuat în alocarea banilor din buget „în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese” și în accesarea fondurilor europene. Bolojan a făcut aceste precizări imediat după ce noul Guvern condus de Luca Niculescu a adoptat prima rectificare bugetară pe anul 2026.

De asemenea, liderul liberalilor a explicat că ordonanța noului Executiv „confirmă ceea ce s-a moștenit” în perspectiva deficitului bugetar și a creșterii investițiilor publice, motiv pentru care i-a somat pe actualii miniștri PSD să „pună mâna și să guverneze mai bine decât au făcut-o data trecută”.

Ulterior, Alexandru Rogobete a răspuns la atacurile lui Ilie Bolojan, cu precizarea că cifrele nu mint, spre deosebire de afirmațiile făcute de fostul său șef în Guvern. „Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii?” este doar una dintre replicile pe care ministrul Sănătății i le dău fostului prim-ministru.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră”

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii?

Astăzi, minciuna și manipularea au fost demontate cu cifre! Fostul premier Ilie Bolojan susține public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar și că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals! Iar cifrele demonstrează exact contrariul:

La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență.

pentru finanțarea serviciilor de urgență. Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei . Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic.

. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic. Astăzi, la rectificarea bugetară, serviciile de urgență au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei.

Adică exact suma pe care ați tăiat-o la începutul anului! Cum facem acum?”, a scris Alexandru Rogobete în postarea publicată pe Facebook.

„Cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie?”

„Domnule Bolojan, cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie? Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență, iar acum încercați să transferați responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat!

Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârșit în spatele discursurilor despre deficit. Nu poți să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alții și apoi să te dai „salvator” pe la televizor!

Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze! În rest, propagandă marcă înregistrată de tip Bolojan”, a mai precizat ministrul Sănătății.

Reacția furibundă a lui Ilie Bolojan, la scurt timp după ce Guvernul Niculescu a adoptat prima rectificare bugetară: „Puneți mâna și guvernați!”

„Ordonanța de urgență de astăzi privind rectificarea confirmă ceea ce s-a moștenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de nivelul din anul trecut.

Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută.

OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a scris Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook.