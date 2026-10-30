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DNA verifică licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Constructorii implicați, UMB și Danlin XXL, vizați și în alte dosare controversate

DNA verifică licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Constructorii implicați, UMB și Danlin XXL, vizați și în alte dosare controversate
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Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat verificări într-un dosar penal in rem ce vizează procedura de atribuire a contractului pentru construirea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț, câștigată de o asociere de firme condusă de Danlin XXL. Ancheta se află în etapă incipientă, iar reprezentanții DNA au precizat că în acest moment nu există persoane care să aibă calitatea de suspect sau inculpat, potrivit economedia.ro. Danlin XXL mai este vizată de o altă anchetă tot pentru un drum din Moldova.

Mai mult, grupul UMB, care a pierdut licitația pentru acest Drum Expres în fața Danlin XXL, este și el vizat de un alt dosar penal după ce mai mulți oameni au murit în urma unei explozii pe șantierul Autostrăzii Moldovei. Un dosar cu cântec, deschis în 2023 și care ar fi fost tergiversat după ce procurorii care se ocupau de caz ar fi fost schimbați, potrivit unor surse judiciare.

CNIR a refuzat o ofertă cu 600 de milioane de lei mai mică decât cea făcută de Danlin XXL

Proiectul vizat de verificări presupune proiectarea și execuția a aproximativ 51 de kilometri de drum de mare viteză, arteră strategică ce urmează să conecteze municipiul Piatra Neamț de Autostrada Moldovei A7.

În luna decembrie 2025, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat câștigătoare asocierea condusă de Danlin XXL, controlată de antreprenorul Dan Amurăriţei din Neamţ, care a depus o ofertă de aproximativ 5,17 miliarde de lei fără TVA.În cadrul aceleiași proceduri, o altă asociere, condusă de Precon Transilvania, înaintase o ofertă financiară de 4,57 miliarde de lei fără TVA — o valoare cu aproape 600 de milioane de lei mai mică. La licitație a participat și o asociere condusă de UMB.

Oferta mai ieftină a fost inițial respinsă de comisia de evaluare, iar decizia a fost contestată în instanță.Curtea de Apel București a dispus reevaluarea ofertei Precon Transilvania, iar la 1 octombrie 2026 a respins definitiv plângerea formulată de Danlin XXL împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Disputa tehnică pe preț și clarificările cerute de CNIR

Respingerea inițială a ofertei transmise de Precon Transilvania a fost justificată de CNIR prin faptul că prețul părea neobișnuit de scăzut, reprezentând circa 67,5% din valoarea estimată a contractului.Evaluatorii au invocat o necorelare între propunerea tehnică și cea financiară privind costul unor grinzi de 27 de metri necesare pentru construirea unui pasaj peste DJ 159.

În replică, reprezentanții Precon au argumentat că grinzile respective urmează să fie fabricate direct pe șantier cu resurse proprii, reducând astfel costurile de producție față de grinzile achiziționate de la furnizori terți. După decizia instanței de reevaluare, CNIR a solicitat clarificări suplimentare legate de tehnologie și echipamente, solicitare contestată la rândul ei de asociere.

Referitor la stadiul actual al procedurii, reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere au arătat că legea interzice furnizarea de detalii până la finalizarea licitației.

„Se reevaluează oferta, conform deciziei Curții de Apel București din 1 octombrie 2026”, a declarat Alexandru Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR, precizând că datele din dosarul de achiziție vor deveni publice numai după închiderea procedurii.

Un alt proiect Danlin XXL, anchetat de procurorii DNA. Compania are contracte și pentru construcția Autostrăzii Unirii

DNA a declanșat, la începutul lunii februarie 2026, o altă urmărire penală in rem care are ca obiect un contract semnat între Consiliul Județean Bacău și Danlin XXL pentru modernizarea unui drum județean în lungime de aproximativ 34 de kilometri. Valoarea proiectului vizat de procurorii anticorupție se ridică la 235 de milioane de lei.

Contractul anchetat de DNA a fost semnat în martie 2025 de conducerea CJ Bacău cu firma Danlin XXL, controlată de antreprenorul Dan Amurăriţei din Neamţ. Acordul viza reabilitarea a trei sectoare de drum județean: DJ 119D Valea Seacă – Cucova – Orbeni – Drăgușani – Parava, DJ 206B Parava și Rădoaia – Dumbrava, și DJ 119 Dumbrava – Temelia – Gura Văii – Onești.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Bacău, suspiciunile vizau posibile nereguli în derularea contractului, inclusiv probleme legate de documentația tehnică și de finanțarea proiectului.

Anchetele care vizează activitatea companiei intervin într-un moment critic, în care Danlin XXL este implicată în derularea unor proiecte-cheie de infrastructură pentru regiunea Moldovei, printre care și Autostrada Unirii (A8).

Grupul UMB are și el probleme penale cu drumurile de mare viteză din Moldova. Dosar cu cântec care nu își găsește soluționarea

Și grupul UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, a fost implicat într-un caz controversat, după tragedia produsă pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7.

Anchetatorii au deschis, in rem, un dosar în 2023, după ce o explozie pe șantierul Autostrăzii A7 a dus la moartea pe loc a 4 muncitori, găsiți carbonizați de salvatori. Trei dintre persoanele decedate erau angajate ale companiei Tehnostrade, parte a grupului UMB, iar cea de-a patra lucra pentru o altă societate, potrivit informațiilor comunicate atunci de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea.

Investigațiile au arătat că un utilaj de săpat ar fi lovit o conductă de gaz și a provocat o explozie puțin după miezul nopții. La 3 ani de la accident, dosarul nu își găsește încă soluționarea. Conform surselor Gândul, ancheta ar fi fost tergiversată după ce procurorii care se ocupau de aceasta ar fi fost schimbați.

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