Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 11 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Angela Lansbury a fost o celebră actriță britanică, apreciată pentru cariera sa impresionantă în film, televiziune și teatru. Născută pe 16 octombrie 1925, la Londra, s-a mutat în Statele Unite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A devenit cunoscută încă de la începutul carierei sale, fiind nominalizată la Oscar pentru rolul din filmul Gaslight (1944). De-a lungul timpului, a jucat în numeroase producții cinematografice și spectacole de teatru, obținând prestigioase distincţii, inclusiv şase premii Tony. Publicul larg o cunoaşte mai ales pentru rolul Jessica Fletcher din serialul de televiziune Murder, She Wrote, în care a interpretat o scriitoare pasionată de rezolvarea crimelor. Serialul a avut un mare succes și i-a adus actriței recunoaștere internațională. Angela Lansbury a avut o carieră de peste șapte decenii și a rămas una dintre cele mai apreciate personalități ale teatrului și cinematografiei. A murit pe 11 octombrie 2022, la vârsta de 96 de ani, lăsând în urmă o contribuție importantă la cultura artistică internațională.

Diane Keaton a fost una dintre cele mai apreciate actrițe americane, cunoscută pentru talentul său, umorul aparte și stilul vestimentar original. Născută pe 5 ianuarie 1946, în Los Angeles, California, ea și-a început cariera artistică în teatru, înainte de a se afirma în cinematografie. A devenit celebră în special datorită rolului Kay Adams-Corleone din seria de filme The Godfather, regizată de Francis Ford Coppola. Un alt moment important al carierei sale a fost colaborarea cu regizorul Woody Allen, în filme precum Annie Hall, pentru care a câștigat în 1978 Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. De-a lungul carierei, actrița a demonstrat o mare versatilitate. Printre producțiile cunoscute în care a apărut se numără Reds, Baby Boom, Father of the Bride, The First Wives Club, Something’s Gotta Give și Book Club. A fost remarcată și pentru stilul vestimentar distinctiv, devenind o adevărată influență în lumea modei. Diane Keaton a murit pe 11 octombrie 2025, la vârsta de 79 de ani, în California. Prin rolurile sale memorabile şi personalitatea originală, ea a rămas o actriță apreciată de public și de critici.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Durerii este marcată în fiecare an pe 11 octombrie, având scopul de a atrage atenția asupra durerii ca problemă de sănătate și asupra nevoii ca persoanele care suferă să aibă acces la evaluare, tratament și îngrijire corespunzătoare. Durerea poate fi acută, apărând în urma unei răni sau a unei boli, sau cronică, atunci când persistă o perioadă îndelungată. Durerea cronică poate afecta somnul, activitatea profesională, starea emoțională și relațiile cu cei din jur. Un obiectiv important al acestei zile este promovarea unei mai bune înțelegeri a durerii și încurajarea oamenilor să nu o ignore. Gestionarea durerii poate implica medicamente, terapii fizice, recuperare medicală și sprijin psihologic, în funcție de cauza și natura acesteia. Durerea este un semnal important al organismului și merită evaluată atunci când interferează cu viața de zi cu zi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1884: Eleanor Roosevelt 🇺🇸🗣️ Prima Doamnă a SUA, soția președintelui Franklin D. Roosevelt, diplomată și activistă pentru drepturile omului

🎂1908: Alexandru Sahia 🇷🇴✒️ publicist și scriitor, de orientare socialist-comunistă. În 1946, după preluarea puterii politice în România, PCR l-a transformat în erou al clasei muncitoare

🎂1911: Ion Dacian 🇷🇴🎼 renumit tenor, Artist al Poporului cunoscut prim solist și director al Teatrului de Stat de Operetă București

🎂1937: Bobby Charlton 🇬🇧⚽️ a câștigat Mondialul și a fost numit Fotbalistul European al Anului în 1966. A petrecut aproape întreaga carieră la Manchester United, unde a devenit faimos pentru incursiunile sale în atac și pentru șutul puternic de la distanță

🎂1938: Dan Pița 🇷🇴📽️

🎂1953: David Morse 🇺🇸🎬 Contact, The Green Mile, Disturbia, The Long Kiss Goodnight, The Crossing Guard, The Rock, Extreme Measures, 12 Monkeys, 16 Blocks, Hounddog

🎂1956: Catrinel Dumitrescu 🇷🇴🎭🎬

🎂1956: Nicolae Ungureanu 🇷🇴⚽️ Cu Steaua a jucat în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. A participat la Campionatul European din 1984

🎂1968: Claudiu Săftoiu 🇷🇴✒️🗣️

🎂1970: U-God 🇺🇸🎤 membru Wu-Tang Clan

🎂1980: Rui Duarte 🇵🇹⚽️ a jucat pentru FC Rapid București

🎂1985: Michelle Trachtenberg 🇺🇸🎬 Buffy the Vampire Slayer, Gossip Girl, Eurotrip. A murit la doar 39 de ani, complicații în urma unui transplant de ficat

🎂1992: Cardi B 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️2011: Ion Diaconescu 🇷🇴🗣️ Condamnat la 15 ani de închisoare, a fost încarcerat la Aiud, Baia Sprie, Nistru și Râmnicu Sărat, iar după ispășirea pedepsei a fost deportat în Bărăgan. Revenit în București, a activat la întrunirile clandestine ale țărăniștilor

🕯️2019: Robert Forster 🇺🇸🎬 Jackie Brown (1997)

🕯️2022: Angela Lansbury 🇬🇧🇺🇸🎬 a cunoscut faima mondială ca scriitoarea și detectiva Jessica Fletcher în serialul Murder, She Wrote, care a rulat timp de 12 sezoane până în 1996, devenind unul dintre cele mai longevive și mai populare seriale polițiste din istoria televiziunii

🕯️2025: Diane Keaton 🇺🇸🎬 Oscar rol principal, Annie Hall (1977)

Evenimente📋

📋🏳️‍🌈 International Coming Out Day

📋🆘🥺 Ziua Mondială de luptă împotriva durerii

Calendar 🗒️

🗒️1593: Mihai Viteazul intră în București și urcă pe tronul Țării Românești, după acceptarea sa de către Poarta Otomană

🗒️1673: Hatmanul Jan Sobieski îi învinge pe turci la Hotin

🗒️1745: Savantul Ewald Jürgen von Kleist și fizicianul Pieter van Musschenbroek, independent unul de altul, au realizat „butelia de Leyda”, primul condensator electric

🗒️1802: Jacques Garnerin brevetează parașuta. La 22 octombrie 1797 a efectuat în premieră mondială o săritură cu parașuta dintr-un balon

🗒️1811: Primul vapor care funcționa cu aburi, „Juliana”, a devenit operațional

🗒️1863: Demisia guvernului Nicolae Kretzulescu

🗒️1866: Carol I este recunoscut de către Poarta Otomană domn al Principatelor Unite

🗒️1914: Principele Ferdinand devine rege al României, în urma decesului unchiului său, Regele Carol I

🗒️1939: Președintele american, Franklin Delano Roosevelt, a primit o scrisoare din partea lui Albert Einstein, cu privire la amenințarea reprezentată de armele nucleare

🗒️1949: Wilhelm Pieck a fost ales primul (și singurul), președinte al RDG-ului

🗒️2006: O aeronavă de mici dimensiuni a lovit o clădire din Manhattan, New York. Reprezentații primăriei din New York au exclus posibilitatea unui atentat terorist