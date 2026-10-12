Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 12 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Daniela Gyorfi este una dintre cântărețele renumite din România, apreciată pentru vocea sa, energia de pe scenă și stilul nonconformist. Născută pe 12 octombrie 1968, în București, artista și-a început cariera muzicală în anii ‘90, reușind să atragă atenția publicului prin talentul și personalitatea sa. Un moment important din cariera sa a fost participarea la Festivalul de la Mamaia, în 1991, unde a obținut premiul al II-lea la secțiunea Interpretare. De-a lungul timpului, Daniela Gyorfi a abordat mai multe stiluri muzicale, printre care pop, dance și manele, adaptându-se preferințelor publicului. Pe lângă activitatea artistică, Daniela Gyorfi a fost prezentă și în emisiuni de televiziune, devenind o figură cunoscută în lumea divertismentului. Prin perseverență, ambiție și dorința de a rămâne aproape de public, ea și-a construit o carieră de peste trei decenii, continuând să fie o prezență remarcată în muzica românească.

Hugh Jackman este un actor australian renumit la nivel internațional, cunoscut pentru talentul și pentru versatilitatea sa. S-a născut pe 12 octombrie 1968, în Sydney, Australia, și a devenit celebru datorită rolurilor sale din filme de acțiune, drame și musicaluri. Unul dintre cele mai cunoscute personaje interpretate de Hugh Jackman este Wolverine din seria de filme X-Men. De asemenea, a impresionat publicul în filme precum The Greatest Showman și Les Misérables, demonstrând că are atât talent actoricesc, cât și calități vocale deosebite. De-a lungul carierei, Hugh Jackman a primit numeroase premii și nominalizări pentru activitatea sa artistică. Prin carisma, profesionalismul și diversitatea rolurilor sale, el a devenit unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale.

Ziua Orașului Oradea este sărbătorită în fiecare an pe 12 octombrie, fiind un moment important pentru locuitorii municipiului și pentru toți cei care iubesc acest oraș. Data amintește de evenimentele din 12 octombrie 1918, când a fost adoptată Declarația de la Oradea, un document important pentru afirmarea dreptului românilor din Transilvania la autodeterminare. Sărbătoarea este marcată prin ceremonii oficiale, depuneri de coroane, manifestări culturale și artistice. Locuitorii își exprimă respectul față de trecut, atașamentul față de comunitate și speranța într-un viitor prosper. Ziua Orașului Oradea unește istoria, cultura și spiritul civic, oferindu-le orădenilor un motiv de mândrie și bucurie.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1894: Elisabeta a României 🇷🇴♛ fiica Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria Fire sensibilă și capricioasă, extrem de cultivată, a rămas în amintirea contemporanilor săi ca o adevărată enigmă

🎂1935: Luciano Pavarotti 🇮🇹🎼 Legendă a muzicii de operă, a fost singurul tenor care a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări

🎂1949: Carlos Șacalul (Ilich Ramírez Sánchez) 🇻🇪🆘 Botezat după Vladimir Ilici Lenin de către tatăl său marxist, venezuelan condamnat în Franța la închisoare pe viață pentru zeci de asasinate, terorism internațional și alte crime, a colaborat cu organizații comuniste, naționaliste palestiniene și islamiste. După sfârșitul Războiului Rece și prăbușirea regimurilor comuniste care l-au sprijinit și subvenționat, Carlos, care a devenit musulman, și-a dus o viață în condiții de lux în diferite state arabe. În 1994, obez datorită alcoolismului, s-a internat într-un spital sudanez pentru o aspirație de grăsime și, după ce a fost adormit, a fost predat francezilor. În Franța, el ispășește o condamnare la închisoare pe viață

🎂1968: Daniela Gyorfi 🇷🇴🎤 În 1991 a avut loc prima sa apariție din cariera muzicală. A participat la festivalul de la Mamaia, unde a obținut premiul II la secțiunea “Interpretare”.

🎂1968: Hugh Jackman 🇦🇺🇬🇧🎬

🎂1971: Ionel Gane 🇷🇴⚽️

🎂1982: Paweł Golański 🇵🇱⚽️ a jucat 3 ani la Steaua

Decese 🕯

🕯️1863: Andrei Mureșanu 🇷🇴✒️ poet S-a numărat între conducătorii Revoluției din 1848, ca membru în delegația Brașovului la Adunarea de la Blaj, în mai 1848. Poemul său Un răsunet, scris la Brașov pe melodia anonimă a unui vechi imn religios (Din sânul maicii mele), poem denumit ulterior Deșteaptă-te, române!, a devenit imn revoluționar – fiind numit de Nicolae Bălcescu „Marseilleza românilor”. În 1990 Deșteaptă-te, române! a devenit imnul de stat al României

🕯️1870: Robert Lee 🇺🇸☆ unul dintre cei mai respectați generali din istoria militară americană, comandantul armatei sudiste în timpul Războiului de secesiune american

🕯️1924: Anatole France 🇫🇷✒️ Nobel pentru Literatură în 1921

🕯️1997: John Denver 🇺🇸🎤 cunoscut publicului din România indirect prin faimoasa interpretare a melodiei „Country roads” („Drumuri de țară”) de către Gil Dobrică în varianta intitulată „Hai acasă”. A murit în accident de avion la 53 de ani

🕯️2011: Dennis Ritchie 🇺🇸🖥️ unul dintre pionierii tehnologiei informației. A dezvoltat împreună cu Ken Thompson și alți programatori prima versiune a sistemului de operare UNIX la AT&T Bell Labs și a scris primul Unix Programmer’s Manual (1971). Împreună cu Thompson și Brian Kernighan a dezvoltat limbajul de programare C

🕯️2020: Ion Predescu 🇷🇴⚖️ jurist și politician, judecător al Curții Constituționale a României, în perioada 2004-2013

🕯️2020: Conchata Ferrell 🇺🇸🎬 Berta din Two and a Half Men

🕯️2021: Marcel Petrișor 🇷🇴✒️ fost deținut politic între 1952 și 1964. Ultima carte publicată: Cumplite încercări, Doamne! Din Casimca Jilavei în Zarca Aiudului

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Orașului Oradea

📋🇪🇸 Spania: sărbătoare națională. „Ziua Hispanității”

Calendar 🗒️

🗒️1449: Bătălia de la Tămășeni, pe Siret. Cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II-lea devine domn al Moldovei

🗒️1492: Cristofor Columb a acostat în Insulele Bahamas, crezând că a ajuns în Asia de Est și nerealizând că a ajuns în apropierea coastelor Americii

🗒️1518: Începe interogarea lui Martin Luther de către trimisul papal, cardinalul Thomas Cajetan, interogare care s-a încheiat la 14 octombrie

🗒️1595: Ștefan Răzvan, domn al Moldovei, ocupă Bucureștii, învingând garnizoana otomană care ocupase orașul, după bătălia de la Călugăreni

🗒️1777: Grigore al III-lea Ghica este ucis la Iași din porunca sultanului

🗒️1793: Regina Franței, Maria Antoaneta, este chemată la primul interogatoriu, în fața lui Fouqhier-Tinville, acuzator public, a unui asesor și a câtorva copiști. Fouqhier-Tinville va încheia actul de acuzare cu cuvintele: „Maria Antoaneta, văduva lui Ludovic Capet, a fost, cât timp a stat în Franța, flagelul și vampirul francezilor”

🗒️1808: Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească

🗒️1810: Primul festival Oktoberfest: Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen

🗒️1823: Scoțianul Charles MacIntosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie

🗒️1872: Decret imperial privind înființarea Universității Franz Joseph din Cluj, cu patru facultăți: filosofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină

🗒️1915: Asistenta medicală britanică Edith Cavell a fost executată de germani pentru că a ajutat trupele Antantei să se retragă din Belgia

🗒️1931: Se inaugurează statuia lui Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia. Are 30 de metri înălțime fără să se includă cei 8 metri ai soclului, lățimea între brațe este de 28 metri, are o greutate de 635 de tone și este situată pe vârful muntelui Corcovado, la o altitudine de 700 de metri

🗒️1944: Municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare românești și sovietice, de sub ocupația maghiară fascistă. Ziua orașului

🗒️1960: Nikita Hrușciov, înfuriat, lovește cu pantoful în masă la Adunarea Generală a ONU, pentru a protesta la o afirmație a unui lider filipinez despre politica sovietică colonială a URSS în Europa de Est

🗒️1968: Se deschide a XIX-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară din Mexico City; România a obținut 15 medalii (4 aur, 6 argint, 5 bronz)

🗒️1984: Încercarea de asasinare a premierului Margaret Thatcher de către Armata republicană provizorie irlandeză eșuează. Bomba ucide 5 persoane

🗒️2000: Distrugătorul american USS Cole, ancorat în portul Aden, Yemen, este grav afectat de al-Qaida, mor 17 membri ai echipajului

🗒️2019: Eliud Kipchoge din Kenya devine prima persoană care a alergat un maraton în mai puțin de două ore cu un timp de 1:59:40, la maratonul de la Viena