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13 Octombrie, calendarul zilei: Alexandru Andrieș împlinește 72 de ani. Moare Guillaume Depardieu

Elena Stănică-Ezeanu
13 Octombrie, calendarul zilei: Alexandru Andrieș împlinește 72 de ani. Moare Guillaume Depardieu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 13 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Alexandru Andrieș s-a născut pe 13 octombrie 1954, la Brașov, și este unul dintre cei mai apreciați cantautori români. Pe lângă muzică, el s-a remarcat și ca arhitect, profesor universitar, poet, scriitor și artist plastic. A absolvit Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” din București în anul 1980, însă pasiunea pentru muzică l-a însoțit încă din tinerețe. A debutat în 1974, la Club A, iar în 1984 a lansat primul său album, Interioare, care i-a adus aprecierea publicului. Muzica sa îmbină stiluri precum folk, jazz și blues, iar versurile se remarcă prin umor, ironie și observații inspirate din viața de zi cu zi. Printre albumele sale cunoscute se numără Interzis, Așteptând-o pe Maria și Muzică de divorț. De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroși artiști români și a contribuit la dezvoltarea muzicii de autor din România. Prin talentul și creativitatea sa, Alexandru Andrieș reprezintă un exemplu de artist care a reușit să îmbine mai multe forme de expresie artistică, păstrându-și originalitatea și apropierea de public.

Alexandru Andrieș

Guillaume Depardieu, născut pe 7 aprilie 1971 la Paris, în Franța, a fost un actor francez, fiul celebrului actor Gérard Depardieu. A moștenit pasiunea pentru artă și s-a remarcat prin talentul său actoricesc și prin interpretările intense din filmele în care a jucat. De-a lungul carierei, a apărut în numeroase producții cinematografice, iar în anul 1996 a câștigat Premiul César pentru cel mai promițător actor, pentru rolul său din filmul Les Apprentis. Viața sa a fost marcată de probleme de sănătate și de dificultăți personale, pe care le-a înfruntat cu multă suferință. Guillaume Depardieu a murit pe 13 octombrie 2008, la vârsta de 37 de ani, din cauza unei pneumonii. Deși a avut o viață scurtă și dificilă, el a rămas în memoria publicului ca un actor sensibil, talentat și original, care a lăsat o amprentă importantă asupra cinematografiei franceze.

Guillaume Depardieu

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1858: Take Ionescu 🇷🇴🗣️ cel de-al 29-lea prim-ministru al României în perioada 1921-1922
🎂1898: George Mihail Zamfirescu 🇷🇴✒️🎭 dramaturg, continuatorul speciei inaugurate în dramaturgia română de Mihail Sorbul, comedia tragică, prin piesele de teatru Domnișoara Nastasia (1927) și Idolul și Ion Anapoda (1935)
🎂1902: Ștefan Odobleja 🇷🇴🩺 precursor mondial al ciberneticii generalizate pe care el însuși a denumit-o „psihologia consonantistă”. Datorită contribuțiilor sale remarcabile, îndelung ignorate și nerecunoscute, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în 1990
🎂1905: Coloman Braun-Bogdan 🇷🇴⚽️ a jucat pentru echipa națională la Campionatul Mondial din 1938 (Franţa). Este primul antrenor din istoria cluburilor Steaua și Dinamo București. A fost un mare colecționar de fanioane și insigne de fotbal
🎂1918: Robert Walker 🇺🇸🎬 A decedat la doar 32 de ani, la scurt timp după ce a finalizat filmările la Alfred Hitchcock’s Strangers on a Train (1951), din cauza amestecului accidental de barbiturice și alcool
🎂1925: Margaret Thatcher 🇬🇧🗣️ prim-ministru între 1979 și 1990
🎂1931: Raymond Kopa 🇫🇷⚽️ A câștigat Balonul de Aur în 1958 și a fost trecut de Pelé pe lista FIFA 100 cei mai buni 125 de jucători în viață în 2004
🎂1941: Paul Simon 🇺🇸🎤 (Simon & Garfunkel)
🎂1954: Alexandru Andrieș 🇷🇴🎤
🎂1962: Kelly Preston Travolta 🇺🇸🎬 A murit de cancer mamar, la 57 de ani
🎂1967: Kate Walsh 🇺🇸🎬 Grey’s Anatomy

Decese 🕯

🕯️1795: William Prescott 🇺🇸✩ colonel american din timpul Războiului de independență al SUA
🕯️1905: Sir Henry Irving 🇬🇧🎭 actor britanic de teatru, primul om de teatru înnobilat
🕯️1974: Reuven Rubin 🇮🇱🎨 pictor, cel dintâi reprezentant diplomatic, cu rang de ministru plenipotențiar, al statului Israel în România
🕯️1974: Ed Sullivan 🇺🇸📺 gazdă a The Ed Sullivan Show timp de 23 de ani, între 1948 și 1971, fiind cel mai lung show de varietăți din SUA
🕯️1993: Anton Alexandru Necșulea 🇷🇴🔊 A creat primele laboratoare de cercetări pentru fonoabsorbanți, microfoane și difuzoare din România. A condus lucrările de construire a noii Case Radio și a Sălii de Concerte Radio, precum și a Sălii Palatului din București
🕯️2008: Guillaume Depardieu 🇫🇷🎬 fiul lui Gérard Depardieu. În 1995, a suferit un accident de motocicletă, în urma căruia medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept în 2003, după 17 operații, fiind infectat cu staphylococcus aureus. A murit de pneumonie, la 37 de ani

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale sărbătoreşte modul în care oamenii şi comunităţile din întreaga lume îşi reduc expunerea la dezastre şi înţeleg importanţa controlului asupra riscurilor cu care se confruntă
📋🇪🇸 Ziua naţională a Regatului Spaniei. „Ziua Hispanităţii”

Calendar 🗒️

🗒️54: Împăratul roman Claudius moare după ce a fost otrăvit de soția sa, Agripina, eveniment ce a dus la venirea pe tron a fiului ei în vârstă de 17 ani, Nero
🗒️1307: Din ordinul regelui Filip al IV-lea cel Frumos, cavalerii templieri din Franța, în frunte cu Jacques de Molay, sunt arestați. Ulterior, o bulă a Papei Clement al V-lea cerea tuturor monarhilor creștini din Europa să facă același lucru și să pună sechestru pe averile templierilor
🗒️1860: A fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 1200 de picioare (366 de metri) deasupra orașului Boston
🗒️1879: A fost dată Legea de revizuire a art. 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pământeni primeau, astfel, cetățenie română
🗒️1892: Edward Emerson Barnard descoperă prima cometă descoperită prin mijloace fotografice (cometa 206P/Barnard–Boattini)
🗒️1902: Este inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Joseph din Cluj
🗒️1917: „Miracolul de la Fátima” la care asistă aproximativ 70.000 de oameni, la Cova da Iria din Portugalia
🗒️1914: Americanul Garrett Morgan inventează și patentează masca de gaze
🗒️1923: Orașul Ankara a devenit capitala statului turc modern, în locul Istanbulului
🗒️1939: Al Doilea Război Mondial: România anunță „poziția ei pașnică”
🗒️1943: Italia a declarat război fostei aliate Germania
🗒️1944: Riga, capitala Letoniei, este eliberată de Armata Roșie
🗒️1967: S-a desfășurat, la București, primul colocviu internațional consacrat operei lui Constantin Brâncuși
🗒️1972: Zborul 571 al forțelor aeriene uruguayane se prăbușește în munții Anzi, la o altitudine de 3.570 metri. La bord se aflau 45 de persoane, dintre care cinci erau membri ai echipajului. Restul de 40 erau componenţi ai echipei de rugby Christian Rugby Football Club şi câţiva membri ai familiilor jucătorilor. În catastrofa din Anzi şi-au pierdut viaţa 29 de pasageri, doar 16 reuşind să se salveze. Rămaşi fără provizii, supravieţuitorii au trecut de la alune, biscuţi şi scoarţă de copac la rămăşiţele prietenilor decedaţi în accident
🗒️1995: Fizicianul polonez Joseph Rotblat, militant împotriva folosirii bombei atomice, a primit Premiul Nobel pentru Pace
🗒️1998: Regizorului Lucian Pintilie i-a fost decernat Premiul special al juriului, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, pentru filmul Terminus Paradis
🗒️2001: La TNB a avut loc primul festival de Internet din România – „INTERNETIC”
🗒️2009: Guvernul Emil Boc (1) a fost demis în urma moțiunii de cenzură intitulată „11 împotriva României”, inițiată de PNL și UDMR și susținută de PSD, cu 254 voturi „pentru” și 176 „împotrivă”. A fost primul guvern din istoria României post-comuniste care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură
🗒️2010: Accidentul minier din Copiapó, Chile, se încheie după ce toți cei 33 de mineri prinși ajung la suprafață după un record de 69 de zile sub pământ
🗒️2017: Parlamentul albanez a votat un proiect de lege privind protecția minorităților etnice, aromânii primind astfel statut oficial de minoritate națională

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