Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 20 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cristian Gațu este una dintre legendele handbalului românesc și unul dintre cei mai valoroși conducători de joc din istoria acestui sport. Născut pe 20 august 1945, în București, el s-a remarcat prin tehnică, inteligență tactică și creativitate, fiind supranumit “Magicianul semicercului”. A cunoscut cele mai mari succese alături de Steaua București, echipă cu care a cucerit numeroase titluri naționale. În 1977, a făcut parte din formația Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni la handbal. Cu echipa națională a României, Cristian Gațu a devenit dublu campion mondial, în 1970 și 1974. A participat, de asemenea, la Jocurile Olimpice, obținând medalia de bronz la München în 1972 și medalia de argint la Montréal în 1976. După retragerea din activitatea sportivă, s-a implicat în conducerea sportului românesc, ocupând funcții importante în cadrul clubului Steaua și al Federației Române de Handbal. Prin performanțele sale, Cristian Gațu rămâne una dintre cele mai respectate personalități ale handbalului românesc și un simbol al generației de aur a acestui sport.

Cătălina Ponor este una dintre cele mai valoroase gimnaste din istoria României. S-a născut pe 20 august 1987, în Constanța, și a început gimnastica de la o vârstă fragedă, ajungând rapid în lotul național. Consacrarea sa a venit la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, unde a câștigat trei medalii de aur: cu echipa, la bârnă și la sol. De-a lungul carierei, a obținut numeroase medalii la Campionatele Mondiale și Europene, fiind apreciată pentru eleganța, precizia și expresivitatea exercițiilor sale. După mai multe retrageri și reveniri spectaculoase în competiții, Cătălina Ponor și-a încheiat cariera în 2017. Performanțele sale au transformat-o într-una dintre cele mai titrate gimnaste române și într-un simbol al sportului românesc, inspirând generații de tineri sportivi.

La 20 august 1968, de pe poarta uzinei de la Colibași (astăzi Mioveni) a ieșit primul autoturism românesc produs în serie, Dacia 1100. Evenimentul a reprezentat un moment important pentru industria auto din România, după precedentul creat de automobilul Malaxa, realizat în 1945. Dacia 1100 a fost construită pe baza unui acord de licență cu producătorul francez Renault și era, la început, aproape identică cu modelul Renault 8, diferența principală fiind emblema montată pe partea frontală. Între 1968 și 1971 au fost fabricate 37.546 de exemplare. În primii ani, o mare parte dintre componente erau importate: piesele mecanice veneau din Franța și de la uzina Renault din Valladolid, Spania, iar asamblarea finală se realiza în România. Motoarele și cutiile de viteze soseau gata montate, iar la uzina românească se efectuau operațiunile de asamblare, sudare și vopsire a caroseriilor. Lansarea Daciei 1100 a pus bazele dezvoltării industriei automobilelor din România și a deschis drumul pentru modelul Dacia 1300, devenit unul dintre cele mai cunoscute autoturisme românești.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1779: Jöns Jakob Berzelius 🇸🇪🧪 inventator al notației chimice moderne, membru fondator al chimiei moderne, alături de John Dalton și Antoine Lavoisier. Pentru a înțelege mai bine experimentele, a creat un sistem de notații chimice în care elementelor le erau date denumiri simple, literale, precum O pentru oxigen, sau Fe pentru fier, și proporțiile erau desemnate prin numere

🎂1833: Benjamin Harrison 🇺🇸🗣️ al 23-lea președinte SUA A participat la Războiul civil în calitate de colonel de infanterie, pentru scurt timp și general de brigadă. A câștigat mandatul prezidențial prin voturile electorilor, deși a pierdut alegerile populare

🎂1864: Ion I. C. Brătianu 🇷🇴🗣️ a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal

🎂1890: H. P. Lovecraft 🇺🇸✒️ considerat unul dintre părinții literaturii fantastice a începutului secolului XX (Call of Cthulhu)

🎂1901: Salvatore Quasimodo 🇮🇹✒️ unul dintre cei mai notabili poeți italieni ermetici, a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1959, stârnind multiple controverse, mai ales în Italia

🎂1941: Slobodan Milošević 🇷🇸🗣️ al 3-lea președinte al Serbiei și Muntenegru A fost condamnat în mai 1999, în timpul războiului din Kosovo, de către Tribunalul Internațional al Națiunilor Unite pentru crime împotriva umanității și o gravă încălcare a Convenției de la Geneva

🎂1945: Cristian Gațu 🇷🇴🤾🏻‍♂️ a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, campioană mondială în 1970 și 1974 și cu argint olimpic la Montreal 1976 și bronz la München 1972. Cu Steaua București a câștigat zece titluri nationale, iar în 1977 a cucerit Cupa Campionilor Europeni

🎂1948: Robert Plant 🇬🇧🎤 Led Zeppelin

🎂1966: Dimebag Darrell 🇺🇸🎸 membru fondator al formațiilor Pantera și Damageplan, alături de fratele său, Vinnie Paul. Este considerat a fi unul din reprezentanții de bază al genului groove metal. A fost împușcat mortal în cap de trei ori în timp ce cânta pe scenă la un concert în Ohio

🎂1975: Beatrice Câșlaru 🇷🇴🏊🏻 înotătoare a câștigat o medalie de argint și una de bronz la Sydney 2000

🎂1987: Cătălina Ponor 🇷🇴🤸🏻🥇 triplă campioană olimpică la Atena, 2004

🎂1992: Demi Lovato 🇺🇸🎬🎤

Decese 🕯

🕯️1872: Dimitrie Bolintineanu 🇷🇴✒️ poet macedonean aromân de origine, om politic, diplomat, participant la Revoluția de la 1848

🕯️1910: Nicolae Manolescu 🇷🇴🩺 medic oftalmolog și educator sanitar, întemeietorul școlii românești de oftalmologie

🕯️1978: Diana Budisavljević 🇦🇹🏳️ umanitaristă austriacă, de profesie asistentă medicală. În timpul celui de al Doilea Război Mondial a salvat etnici sârbi din Croația și, în număr mai mic, evrei, copii din lagărele de concentrare operate în Croația. A salvat peste 12.000 de vieți omenești

🕯️1980: Joe Dassin 🇫🇷🎤 La începutul anilor 1970 cântecele sale au atins primele poziții ale topurilor din Franța, devenind un artist renumit în această țară. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze cântece și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză. A murit de infarct, la doar 41 de ani

🕯️2013: Costică Ștefănescu 🇷🇴⚽️ supranumit „Ministrul apărării”. Fiind diagnosticat cu cancer pulmonar, a decis să se arunce de la balconul spitalului unde era internat, la 62 de ani

🕯️2017: Jerry Lewis 🇺🇸🎬🎤 umorist, actor de film și TV, regizor, scenarist și producător

🕯️2023: Constantin Bălăceanu-Stolnici 🇷🇴📜 om de știință, medic neurolog, profesor de Neuropsihologie și Anatomie a Sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Medicale din România. Descendent al Bălăcenilor, veche familie boierească aparținând nobilimii pământene, căreia în secolul al XVII-lea aula imperială vieneză i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German și i-a concesionat stema

Evenimente📋

📋🇭🇺 Ziua naţională a Republicii Ungare. Sărbătoarea Sfântului Ştefan

Calendar 🗒️

🗒️636: Bătălia de la Yarmuk: forțele arabe conduse de Khalid ibn al-Walid preiau controlul în Siria și Palestina, marcând primul mare val de cuceriri musulmane și înaintarea rapidă a Islamului în afara Arabiei

🗒️917: Bătălia de Acheloos: Țarul Simeon I al Bulgariei înfrânge decisiv o armată bizantină

🗒️1000: Întemeierea statului maghiar de Ștefan I (canonizat în 1083). Astăzi, sărbătorită ca zi națională în Ungaria

🗒️1469: Bătălia de la Lipnic, pe Nistru: Ștefan cel Mare a învins oastea tătară

🗒️1749: A început domnia fanariotă a lui Constantin Racoviță în Moldova

🗒️1791: Navigatorul danez Vitus Jonas Behring a descoperit Alaska

🗒️1866: Președintele Andrew Johnson declară oficial Războiului Civil American încheiat

🗒️1884: A aparut primul mare cotidian, „Universul”. Primul director: Luigi Cazzavillan

🗒️1940: Leon Troțki, creatorul Armatei Roșii și tovarăș al lui Lenin în Revoluția bolșevică, a fost asasinat în Mexic unde fusese exilat de Stalin

🗒️1940: Winston Churchill ține al patrulea din faimoasele sale discursuri din timpul războiului, conținând fraza: „Niciodată atâția oameni nu au datorat atât de mult unui număr atât de mic de semeni ai lor”, referindu-se la piloții din Royal Air Force

🗒️1968: Invadarea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia pune capăt perioadei de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga

🗒️1968: Pe poarta uzinei de la Colibași a ieșit primul autoturism românesc (de la Malaxa, 1945), Dacia 1100. Între 1968 și 1971 au fost produse 37.546 de autoturisme. Inițial, era identică cu un Renault 8, doar emblema era diferită. Toate piesele mari erau livrate din Franța și Valladolid, Spania, apoi asamblate în România. Motoarele și cutiile de viteze veneau gata montate, trebuia doar introdus ulei în ele. Caroseria era sudată și vopsită local

🗒️1975: NASA a lansat sonda spațială Viking 1 către Marte

🗒️1981: Intră în vigoare acordul de încetare a atacurilor împotriva Iranului. Conflictul s-a soldat cu 300.000 de morți în rîndul irakienilor

🗒️1991: Estonia își declară independența față de URSS