Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a solicitat încetarea contractului de mandat, într-un moment extrem de complicat pentru compania care operează centrala nucleară de la Cernavodă. Nuclearelectrica a anunțat că Ghiță va comunica ulterior data exactă la care renunțarea la mandat va produce efecte. Guvernul a precizat că demisia presupune, potrivit contractului, o perioadă de preaviz de 90 de zile, care poate fi însă scurtată prin acordul părților

Cine este Cosmin Ghiță, omul care a condus Nuclearelectrica aproape nouă ani

Cosmin Ghiță este unul dintre cei mai cunoscuți manageri din sectorul energetic de stat. Născut în 1989, acesta este absolvent al Bates College din Statele Unite ale Americii, unde s-a specializat în economie politică internațională. Potrivit profilului oficial publicat de Nuclearelectrica, Ghiță și-a început cariera profesională în Statele Unite, în cadrul Chevron.

Experiența sa profesională nu s-a limitat însă la sectorul energetic. Între 2015 și 2017, Ghiță a fost partener în cadrul fondului privat de investiții Amerocap, cu sediul la New York. În această perioadă, s-a ocupat de tranzacții și operațiuni de atragere de capital în domeniul energiei și al resurselor minerale, cu proiecte și interese în România, Ucraina și Marea Britanie.

Potrivit CV-ului publicat de Nuclearelectrica, activitatea sa la Amerocap a inclus inclusiv gestionarea unor procese de vânzare pentru perimetre petroliere din România, atragerea unei finanțări de 300 de milioane de dolari pentru o companie britanică din domeniul petrolului și gazelor și consultanță pentru investiții pe piața energetică românească.

Înainte să ajungă la conducerea Nuclearelectrica, Ghiță a avut și experiență în administrația publică. În aprilie 2017, a devenit consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului României, unde s-a ocupat de probleme legate de energie, minerit și securitate energetică. În același an, a devenit președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului.

Acest traseu profesional, care a combinat mediul privat, consultanța în energie și administrația publică, l-a adus în septembrie 2017 la conducerea Nuclearelectrica. A rămas în această poziție aproape nouă ani, fiind reconfirmat ulterior pentru mandate succesive. Cel mai recent mandat fusese stabilit pentru perioada 12 februarie 2023 – 12 februarie 2027.

Aproape nouă ani la conducerea companiei care operează centrala de la Cernavodă

Mandatul lui Cosmin Ghiță la Nuclearelectrica a coincis cu o perioadă în care compania a început să pregătească și să implementeze unele dintre cele mai mari investiții din istoria sa. Unul dintre proiectele centrale ale perioadei este retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Scopul proiectului a fost prelungirea duratei de operare a reactorului cu încă aproximativ 30 de ani, după încheierea actualului ciclu de funcționare.

Pentru acest proiect, Nuclearelectrica a semnat contractul de tip EPC, care include proiectarea, procurarea echipamentelor și realizarea lucrărilor necesare. Valoarea contractului s-a ridicat la aproximativ 1,9 miliarde de euro, fără TVA. Retehnologizarea Unității 1 este unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, deoarece reactorul reprezintă o componentă esențială a producției de energie electrică din țară. Lucrările au fost pregătite pentru perioada următoare, iar obiectivul a fost ca reactorul să poată funcționa pentru un nou ciclu de aproximativ 30 de ani.

În paralel, în perioada mandatului lui Ghiță au avansat și proiectele cu privire la Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă. Reluarea și dezvoltarea acestora ar urma să crească semnificativ capacitatea României de a produce energie nucleară și să consolideze rolul energiei nucleare în sistemul energetic național.

Un alt proiect important este cel cu privire la reactoarele modulare mici, cunoscute drept SMR, pentru care România a selectat tehnologia companiei americane NuScale. Proiectul este planificat pentru amplasamentul de la Doicești, în județul Dâmbovița.

Investiții de miliarde de lei în perioada în care Ghiță a condus compania

Extinderea portofoliului de proiecte a venit la pachet cu o creștere importantă a volumului de investiții.

Pentru anul 2025, Nuclearelectrica avea programat un plan de investiții de aproximativ 3,4 miliarde de lei, iar pentru perioada 2025-2026 valoarea totală estimată a investițiilor ajungea la aproximativ 8 miliarde de lei, potrivit declarațiilor făcute de Cosmin Ghiță la Financial Intelligence.

Sumele sunt explicate în principal prin amploarea proiectelor aflate în pregătire sau în implementare: retehnologizarea Unității 1, dezvoltarea Unităților 3 și 4, proiectul SMR și celelalte investiții strategice ale companiei. Astfel, perioada în care Ghiță s-a aflat la conducerea Nuclearelectrica a fost una în care compania nu s-a limitat la exploatarea celor două reactoare existente, ci a încercat să pregătească extinderea capacității nucleare a României pentru următoarele decenii.

Cosmin Ghiță și planurile pentru energia nucleară din România

Cosmin Ghiță a susținut constant dezvoltarea energiei nucleare și a prezentat-o drept una dintre componentele importante ale securității energetice a României. Strategia Nuclearelectrica urmărește menținerea producției existente prin retehnologizarea Unității 1, creșterea capacității prin Unitățile 3 și 4 și introducerea unei noi tehnologii prin proiectul reactoarelor modulare mici.

Argumentul central este că energia nucleară poate asigura producție constantă de energie, contribuind în același timp la reducerea emisiilor de carbon. România încearcă astfel să-și păstreze și să-și consolideze poziția de producător important de energie nucleară în regiune.

În paralel cu proiectele de infrastructură, Nuclearelectrica a pus accent și pe pregătirea personalului necesar pentru exploatarea noilor capacități. Compania a dezvoltat programe de pregătire profesională, stagii, mentorat și proiecte de învățământ dual, în condițiile în care extinderea sectorului nuclear presupune și formarea unei noi generații de specialiști.

Primul român ales în conducerea WANO

Un alt element important din cariera lui Cosmin Ghiță este reprezentat de activitatea sa în cadrul World Association of Nuclear Operators – WANO, organizația internațională care reunește operatorii centralelor nucleare din întreaga lume. Potrivit profilului oficial al Nuclearelectrica, Ghiță este primul român ales în Main Governing Board al WANO. Organizația are drept obiectiv îmbunătățirea siguranței nucleare și consolidarea culturii de securitate în centralele nucleare din întreaga lume. Prezența sa în conducerea WANO a reprezentat și o recunoaștere internațională a rolului pe care România îl joacă în industria nucleară. Cosmin Ghiță vorbește fluent română, engleză, rusă și franceză.

O plecare înainte de finalul mandatului

Deși mandatul său actual era prevăzut să se încheie în februarie 2027, Cosmin Ghiță a decis să renunțe la funcție înainte de termen. Pe 25 august 2026, Nuclearelectrica a anunțat că a fost notificată cu privire la solicitarea directorului general de încetare a contractului de mandat. Compania a precizat că va comunica ulterior data efectivă la care renunțarea la mandat va produce efecte.

Guvernul a transmis ulterior că demisia este un act unilateral de voință și că, potrivit contractului, există o perioadă de preaviz de 90 de zile. Această perioadă poate fi însă scurtată prin acordul părților. După plecarea lui Ghiță, pentru funcția de director general va fi organizată o procedură de selecție pentru un nou titular. Motivul pentru care Cosmin Ghiță a decis să renunțe la funcție nu a fost făcut public până în acest moment.