Accidentul grav de acum două săptămâni de pe Calea 13 Septembrie, unde două tramvaie Imperio s-au lovit frontal, ar fi fost provocat de o declanșare accidentală a unui macaz. În acea intersecție, macazul se activează automat, iar, potrivit surselor Gândul, sistemul de încălzire al tramvaiului a generat un câmp electromagnetic pe porțiunea de schimbare a macazului, modificând astfel traseul tramvaiului, fără o comandă a vatmanului.

Pe data de 14 noiembrie, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului din București, două tramvaie Imperio s-au lovit frontal, în jurul orei 06.00.

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Cele două tramvaie ar fi trebuit să circule în paralel pe sensuri opuse. La trecerea peste macazul din intersecție, una dintre garnituri a fost deviată spre stânga, intrând frontal în tramvaiul care venea din sens invers. Macazul s-ar fi declanșat accidental.

S-a verificat „cutia neagră” a tramvaiului Imperio care a virat accidental

„Macazele, ca să le comanzi, se pot controla acum din manșă la tramvaiele Imperio. Practic, dacă vrei să declanșezi schimbarea macazului, rămâi cu manșa într-un contact.

Astfel, pantograful trece pe patina de comandă, care se află sus pe fir, și îi dau curent din inerție. În acel moment, macazul se comandă pe direcția dorită. Dacă, în schimb, manșa este pe zero, fără contact, macazul nu se declanșează. Ce a declanșat macazul a fost sistemul electric care încălzește cabina, care a produs un câmp electromagnetic, tot din inerție, care a dus la activarea macazului”, au explicat surse STB în exclusivitate pentru Gândul.

Se pare că din imaginile de pe camera video din cabină se poate vedea că manșa era pe zero, fără contact.

Pasager rănit în accident

„Vatmanița nu are vreo vină în acest caz. S-au scos informații și de pe cutia neagră a tramvaiului (tahograf / înregistrator de evenimente- n.r.). Iar problema este că mai mulți vatmani de la Depoul Militari au făcut rapoarte în ceea ce privește problema macazului de la 13 Septembrie, dar nu s-a rezolvat nimic”, mai spun sursele Gândul.

În urma coliziunii de pe 14 septembrie, un pasager în vârstă de 40 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cabinele cele două tramvaie au fost extrem de avariate.

Peste 800 de accidente cu noile tramvaie Imperio în 4 ani

Peste 800 de accidente care au implicat noile tramvaie Imperio au avut loc în cei aproape 4 ani de când acestea au fost introduse pe șinele din București, notează Buletin de București.

Conform unui răspuns oferit de Societatea de Transport București, din decembrie 2022 până în prezent, au fost înregistrate un total de 841 de accidente care au implicat noile garnituri. Adică, în medie, 4 accidente în fiecare săptămână.

Un grav accident, asemănător cu cel de pe 14 noiembrie, a avut loc și acum trei ani, pe Șoseaua Ștefan cel Mare, când două tramvaie s-au ciocnit frontal într-o intersecție cu macaz.