Prima pagină » EXCLUSIV » Povestea lui Cosmin Pauliuc, tânărul cercetător care a inventat „pielea artificială”. Doctorandul de la Politehnica București revoluționează domeniul bioingineriei

Povestea lui Cosmin Pauliuc, tânărul cercetător care a inventat „pielea artificială”. Doctorandul de la Politehnica București revoluționează domeniul bioingineriei

Ruxandra Radulescu
Povestea lui Cosmin Pauliuc, tânărul cercetător care a inventat
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cosmin Pauliuc, doctorand la Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii din București, a reușit să dezvolte un material cu proprietăți inovative, menit să revoluționeze medicina modernă: „pielea artificială”. Această invenție, aflată la stadiul de prototip, reprezintă o speranță reală pentru persoanele cu proteze electronice, sau pacienții cu leziuni severe ale pielii. Tânărul a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre acest proiect, premiat la Poly Chemistry Fest 2026, dar și despre provocările pe care le întâmpina, ca om de știință, în România.

Originar din Suceava, Cosmin Pauliuc, a devenit, la vârsta de 26 de ani, unul dintre tinerii oameni de știință din România, care a dedicat ani de studiu în laboratoarele Universității Politehnica din București, creării unui produs inovativ, capabil să aline suferința oamenilor.

Proiectul dezvoltat de Cosmin, „Piele artificială: inovație în materiale inteligente”, pe bază de hidrogel inteligent, a fost premiat în cadrul Poly Chemistry Fest 2026.

„Ceea ce am studiat în literatura de specialitate, am îmbinat cu experiența pe care am avut-o în laborator.

Am vrut să vedem ce proprietăți am putea obține de la un material, astfel încât să aibă abilități speciale. Și așa am ajuns la ideea, la care am lucrat eu pentru teza de dizertație.

Am observat că acest material răspunde la presiunea mecanică, la fel cum răspunde pielea. Materialul imită, practic, simțul tactil”, explică tânărul cercetător.

Materialul artificial care imită „durerea”

În cadrul testelor de laborator, Cosmin a observat că materialul dezvoltat de el poate reacționa la stimuli cu foarte mare acuratețe și poate „simți durerea”, o caracteristică ce-l face să semene și mai mult de pielea umană.

„Atunci când acest material este atins putem observa, pe calculator, un semnal, la fel ca atunci când noi apăsăm pielea și simțim o presiune. Dacă setăm niște valori cu un anumit prag și trece peste această valoare, materialul reacționează, transmite o alarmă: „poți strica acest material”, adică imită durerea”, mai precizează Cosmin.

„Pielea artificială”, o speranță pentru persoanele cu proteze sau pacienții cu arsuri grave

Potențialele utilizări ale acestui material inovativ se adresează oamenilor care folosesc proteze electronice și care și-ar putea redobândi simțul tactil cu ajutorul „pielii artificiale”. Datorită gradului ridicat de adaptabilitate la țesuturile umane, invenția lui Cosmin Pauliuc ar putea contribui și la tratarea pacienților cu arsuri severe.

„Acest material, am încercat să-l direcționăm, în special, către acoperirea protezelor, deoarece este un domeniu care a primit o atenție suplimentară în ultimii ani.

Protezele pot face mișcări simple de locomoție, doar că nu pot reda simțul tactil în totalitate. Sau cele care încearcă să redea simțul în totalitate sunt rigide și se pot rupe foarte ușor.

Acest material, pe care noi îl dezvoltam în laborator, este flexibil, apropiat de consistența pielii umane. Este un hidrogel, care conține foarte multă apă, dar, în același timp, este stabil. Este de fapt un amestec de polimeri, foarte asemănători cu proteinele din piele. Aceste molecule se configurează în așa fel încât pot simți presiunea, temperatura, schimbările de mediu, umiditate”, explică tânărul.

„Este nevoie și de finanțare ca un astfel de produs să ajungă pe piață”

Cosmin va publica lucrarea „Piele artificială: inovație în materiale inteligente” anul acesta, iar momentul în sine va marca ani întregi de muncă asiduă în domeniul bioingineriei.

Pentru ca invenția să treacă de la stadiul de laborator, la cel de produs finit, va fi nevoie de o lungă perioadă de teste și analize riguroase, pentru observarea caracteristicilor concrete și a potențialelor reacții adverse. De asemenea, invenția nu poate intra pe piața farmaceutică fără o investiție considerabilă.

„Noi încercăm să punem bazele unor materiale și a unor produse care o să ajungă, în viitor, și pe piață. Spre exemplu, acum mai mult de 10 ani s-au dezvoltat sistemele de eliberare controlată a medicamentelor, care abia recent au fost introduse de industria farmaceutică în produse reale.

Deci trebuie să treacă o perioadă destul îndelungată și să fie foarte bine caracterizat materialul, din toate punctele de vedere, și mai apoi să fie introdus. Este nevoie și de o finanțare foarte mare ca un astfel de produs să ajungă din stadiul de cercetare la un produs de piață”, mai spune Cosmin.

„Întotdeauna am vrut să ajut oamenii”

Unul dintre elementele care l-au format pe Cosmin a fost și dialogul cu profesorii de la facultatea din București, care s-au străduit să ofere o abordare complexă a ceea ce înseamnă bioingineria aplicată. Interesul principal al tânărului a fost modul în care acest domeniu poate ajuta, concret, oamenii.

„Profesorii au fost deschiși și nu s-au limitat doar la lucrurile ce trebuiau predate în timpul cursului sau laboratorului sau seminarului. Am avut discuții constructive despre probleme exacte reale cu care lumea în general se confruntă, de la terapii pentru cancer, la medicamente care pot trata cancerul, sau terapii care ajută la vindecarea rănilor. Întotdeauna am vrut să ajut oamenii”, mai adaugă el.

De ce unul dintre cei mai buni tineri cercetători alege să rămână în România

Deși Cosmin s-a făcut remarcat drept unul dintre cercetătorii, meniți să readucă în prim plan România la nivel mondial, prin inovații științifice, acesta mărturisește că nu are de gând să plece în afară.

„Când eram student, voiam să plec din România. Am fost la diferite cursuri, la programe de formare în afară și, într-adevăr, se fac lucruri în afară, dar se fac și lucruri aici, în țară și de aceea am decis să rămân în România.

M-am angajat în cadrul Universității Politehnica București. În prezent, sunt și asistent universitar, deci am ajuns să fiu și eu cadru didactic”, mărturisește Cosmin Pauliuc.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Premieră militară în țară, trecută pe sub radar de oficialii români. Americanii au testat lângă Brașov „drona-fantomă” care poate aproviziona soldații și care poate opera când semnalul dispare. În SUA, subiectul a fost dezbătut pe larg. În România, liniște
18:55
Premieră militară în țară, trecută pe sub radar de oficialii români. Americanii au testat lângă Brașov „drona-fantomă” care poate aproviziona soldații și care poate opera când semnalul dispare. În SUA, subiectul a fost dezbătut pe larg. În România, liniște
DECLARAȚII EXCLUSIVE Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
08:30
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat, în Arestul Central, cu procurorul pistolar Radu Bucurică. Magistratul le-a mulțumit polițiștilor care l-au păzit
05:00, 29 Aug 2026
Ce s-a întâmplat, în Arestul Central, cu procurorul pistolar Radu Bucurică. Magistratul le-a mulțumit polițiștilor care l-au păzit
EXCLUSIV Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
05:00, 28 Aug 2026
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
EXCLUSIV Victimele pedofilului Kristof Lajos, despăgubite din banii statului. În ce hal a ajuns băiețelul pe care profesorul îl ținea în camera lui de hotel
05:00, 27 Aug 2026
Victimele pedofilului Kristof Lajos, despăgubite din banii statului. În ce hal a ajuns băiețelul pe care profesorul îl ținea în camera lui de hotel
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 26 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Claudiu Târziu, dezvăluiri de la Bruxelles. Ce se întâmplă cu banii europeni după „Amendamentul Fritz”
15:10, 26 Aug 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 26 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Claudiu Târziu, dezvăluiri de la Bruxelles. Ce se întâmplă cu banii europeni după „Amendamentul Fritz”
Mediafax
Cele mai bune 3 orașe din Europa la capitolul viață de noapte. Ce oferă?
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cancan.ro
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Florin Dumitrescu, imagini rare din vila în care locuiește cu familia! Cum arată noua bucătărie a celebrului chef
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Unde plecăm în septembrie? Cele mai ieftine destinații pentru o escapadă de sfârșit de vară
ULTIMA ORĂ Cadavru descoperit în apa Mării Negre, la Costinești, sâmbătă seara. Anchetatorii încearcă să afle identitatea victimei
23:13
Cadavru descoperit în apa Mării Negre, la Costinești, sâmbătă seara. Anchetatorii încearcă să afle identitatea victimei
ULTIMA ORĂ Alertă pe Plaja Modern din Constanța. Ar fi fost găsită o altă dronă. Garda de Coastă a intervenit
22:46
Alertă pe Plaja Modern din Constanța. Ar fi fost găsită o altă dronă. Garda de Coastă a intervenit
FLASH NEWS Scandal în București. Un proprietar ar fi venit cu ranga pentru a-l scoate din apartament pe chiriaș, iar acesta a răspuns cu spray iritant. A fost nevoie de intervenția polițiștilor
22:45
Scandal în București. Un proprietar ar fi venit cu ranga pentru a-l scoate din apartament pe chiriaș, iar acesta a răspuns cu spray iritant. A fost nevoie de intervenția polițiștilor
REACȚIE Petrișor Peiu pare că s-a împăcat cu partidul. Ce mesaj a transmis, după Consiliul Național de Conducere al AUR
22:18
Petrișor Peiu pare că s-a împăcat cu partidul. Ce mesaj a transmis, după Consiliul Național de Conducere al AUR
FLASH NEWS Polonia renunță la plafonarea prețurilor la carburanți. Ministrul Energiei spune că bugetul nu mai poate susține măsura
22:07
Polonia renunță la plafonarea prețurilor la carburanți. Ministrul Energiei spune că bugetul nu mai poate susține măsura
FLASH NEWS Turcia îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei după atacurile asupra unor nave în Marea Neagră
21:33
Turcia îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei după atacurile asupra unor nave în Marea Neagră

Cele mai noi

Trimite acest link pe