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Petrișor Peiu pare că s-a împăcat cu partidul. Ce mesaj a transmis, după Consiliul Național de Conducere al AUR

Petrișor Peiu pare că s-a împăcat cu partidul. Ce mesaj a transmis, după Consiliul Național de Conducere al AUR
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Ultimele zile au fost marcate de tensiuni în interiorul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Petrișor Peiu amenințase, recent, că își va da demisia din grupul de la Senat, dacă Legea ANI cu „amendamentul Fritz” va fi votată de către colegii săi. De altfel, cu o săptămână înainte, omul de afaceri Mohammad Murad a avut „o ceartă dură” cu Petrişor Peiu, pe această temă. Acum, însă, spiritele s-ar fi calmat în interiorul facțiunii, iar Petrișor Peiu pare că s-a împăcat cu partidul.

Petrișor Peiu avut și prima apariție alături de George Simion și membrii AUR, așa cum se poate observa în imaginea postată pe social media. Pe pagina sa oficială de Facebook, liderul senatorilor AUR a notat și un mesaj: „Unirea face puterea! Eppur si muove!”.

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„Eppur si muove” este o expresie atribuită fizicianului și astronomului italian Galileo Galilei și s-ar traduce „Și totuși se mișcă”.

Mesajul lui Petrișor Peiu, după Consiliului Național de Conducere al AUR. Sursă foto: Facebook

Sâmbătă, 29 august, George Simion a transmis un mesaj după croaziera pe Dunăre la care a participat alături de membri și parlamentari AUR, reuniți în județul Mehedinți pentru ședința Consiliului Național de Conducere al formațiunii. La reuniune a luat parte și Petrișor Peiu.

„Alegeri anticipate – singura șansă pentru stabilitate (un guvern pentru patru ani și predictibilitate). Urmează REZOLUȚIA Consiliului Național de Conducere”, a scris Simion pe pagina sa de Facebook.

Petrișor Peiu amenințase că va demisiona din grupul de la Senat

Tensiunile din AUR s-au amplificat înaintea votului pe Legea ANI, care include „amendamentul Fritz”. Petrișor Peiu amenințase că demisionează de la conducerea grupului AUR din Senat dacă partidul susține legea. Potrivit surselor Gândul, în partid au existat presiuni pentru respingerea legii. De altfel, Petrișor Peiu și Mohammad Murad ar fi avut și un conflict dur pe această temă.

Ulterior, Petrișor Peiu confirmase pentru Gândul că avea în plan să demisioneze de la conducerea grupului senatorial AUR și acuzase un complot în interiorul partidului. El a lipsit de la votul final pe Legea integrității și a mai precizat că ar urma să își anunțe demisia pe 1 septembrie, marți. Vezi AICI ce a transmis.

Apoi, a transmis un avertisment pentru AUR, precizând că „nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri”. Vezi AICI declarațiile.

Tensiuni la nivelul partidului

Un episod similar ar fi avut loc și în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului Adrian Veștea. Petrișor Peiu și Mohammad Murad s-ar fi contrat din nou în privința poziției AUR față de votul pentru învestirea noului Executiv. În cele din urmă, parlamentarii AUR au părăsit sala înaintea votului, iar Guvernul Veștea nu a fost învestit. Peiu a declarat anterior că ar prefera ca AUR să guverneze mai degrabă cu PNL decât cu PSD.

Sursă foto: Facebook Petrișor Peiu, Mediafax Foto

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