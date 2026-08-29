Alertă pe Plaja Modern din Constanța, în seara zilei de sâmbătă, 29 august 2026. Ar fi fost descoperită o altă dronă. Potrivit presei locale, autoritățile ar fi pregătit, inițial, o intervenție pentru detonarea controlată a acesteia.

Ulterior, presa locală a relatat că drona nu avea încărcătură explozivă. Aparatul a fost recuperat de autorități și predat Gărzii de Coastă pentru investigații suplimentare, arată Ziua de Constanța.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vă reamintim că sâmbătă, 29 august 2026, au fost descoperite și alte fragmente de dronă pe plajele de la malul mării, în Eforie Nord și Eforie Sud. Turiștii și localnicii sunt sfătuiți de autorități să nu atingă obiectele suspecte care ajung la țărm.

De altfel, marți noaptea, un fragment de dronă a fost semnalat în zona Cazinoului din Constanța. Zona a fost delimitată și au fost efectuate verificări. Obiectul nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintim că în luna iunie, o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat în Portul Constanța. Explozia nu a provocat victime, dar a avariat o hală și o navă din apropiere. Zona fusese evacuată și securizată înaintea detonării.

O dronă ar fi fost scoasă de 2 turiste, în stațiunea Olimp

Totodată, drona cu încărcătură explozivă găsită în stațiunea Olimp a fost detonată controlat de autorități. Aparatul fusese observat în apă la ora 06:15. Înainte de intervenția forțelor de ordine, două turiste ar fi scos drona din apă, spre plajă, în apropierea șezlongurilor. Un turist din Neamț a observat drona în apă și a fost primul care a sunat la 112. Potrivit martorului, cele două turiste au intrat în apă și ar fi luat drona de aripi, trâgând-o câțiva metri spre mal, fără să conștientizeze pericolul. Vezi AICI momentul detonării.

„Era în buza mării așa, ajungea un pic apa la ea și o mișca, dar atât. Am sunat la 112, mi s-a cerut să trimit și niște poze, am trimis pozele și ne-am dus pe dig. Ceea ce este îngrijorător este faptul că oamenii nu conștientizează pericolul au venit două doamne care pur și simplu au luat drona de aripi și au cărat-o cam 5 metri pe interiorul plajei. Mi se pare un risc extraordinar”, a povestit bărbatul la Știrile Pro TV.

Sursă foto: Ziua de Constanța