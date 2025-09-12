Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu, antidot pentru râie? Cunoscut tiktoker despre ineditul episod: “Încă mai am pe mâini brobonele”

Călin Georgescu, antidot pentru râie? Cunoscut tiktoker despre ineditul episod: “Încă mai am pe mâini brobonele”

12 sept. 2025, 15:43, Actualitate
Călin Georgescu, antidot pentru râie? Cunoscut tiktoker despre ineditul episod: “Încă mai am pe mâini brobonele”

Un cunoscut tiktoker și susținător convins al lui Călin Georgescu a povestit un episod inedit legat de cu fostul prezidențiabil. Astfel, influencerul a susținut, în timpul unui live organizat cu doar câteva ore înaintea acestui eveniment, că este posibil să îi fi dat râie modelului său.

Tiktokerul Răzvan a relatat o întâmplare inedită care îl are în prim-plan pe controversatul candidat interzis la alegerile prezidențiale.

Tiktokerul susține că a vrut să îi dea râie fostului candidat la prezidențiale

”Eu nu mă plâng de obicei, dar mi-a pus capac că am luat râie din tren și de abia acum îmi trece, încă mai am pe mâini brobonele, că nu au trecut toate astea. Pe mine mă deranjează, încă mai am în palme. La un momen dat este deranjant și bine că s-a terminat cum s-a terminat și aia e!”, a susținut tiktokerul într-un live organizat cu o zi înainte de a merge la întâlnirea cu Călin Georgescu.

Deși nu menționează dacă preferatul său s-a contaminat de râie, tiktokerul dă de înțeles că, cel mai probabil, suveranistul are anticorpi puternici.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Simbolul mișcării suveraniste din România rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti, scrie Agerpres.

Tribunalul a respins ca nefondată o contestaţie depusă de fostul candidat a prezidenţiale, fiind menţinută o decizie a Judecătoriei Sectorului 1 din 1 septembrie, prin care a fost menţinută măsura controlul judiciar. Acesta rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti.

Joi, Călin Georgescu a fost aşteptat în faţa tribunalului de zeci de susţinători, care l-au întâmpinat cu steaguri şi multe flori. Fostul candidat la funcția supremă în stat a fost trimis în judecată, pe 2 iulie, de Parchetul General. Acuzațiile procurorilor se referă la promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: „Asist la un abandon al legii în favoarea puterii”. Ce a declarat despre Charlie Kirk

Elena Lasconi, dezvăluiri INCENDIARE: Anularea alegerilor a fost „o LOVITURĂ DE STAT” / „Aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu”

Citește și

BREAKING NEWS Președintele Donald Trump spune că suspectul asasinării lui Kirk a fost PRINS
15:11
Președintele Donald Trump spune că suspectul asasinării lui Kirk a fost PRINS
ACTUALITATE Rabla 2025. Programul este compromis de birocrație, acuză producătorii și importatorii de automobile. Cât valorează noile VOUCHERE
15:08
Rabla 2025. Programul este compromis de birocrație, acuză producătorii și importatorii de automobile. Cât valorează noile VOUCHERE
ACTUALITATE Curs BNR 12 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu monedele principale, înainte de weekend. La cât se situează gramul de aur
14:56
Curs BNR 12 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu monedele principale, înainte de weekend. La cât se situează gramul de aur
ACTUALITATE Vestul României prinde viteză. Astăzi a fost SEMNAT contractul pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea
14:54
Vestul României prinde viteză. Astăzi a fost SEMNAT contractul pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea
ACTUALITATE O mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut droguri fiicei sale. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune
14:23
O mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut droguri fiicei sale. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune
ACTUALITATE CRIMA își găsește scuza la DIGI FM. Kirk e de vină pentru moartea sa, în opinia unui cunoscut realizator de radio și TV
14:18
CRIMA își găsește scuza la DIGI FM. Kirk e de vină pentru moartea sa, în opinia unui cunoscut realizator de radio și TV
Mediafax
Ilie Bolojan, întrevedere cu delegația FMI: când s-ar înregistra creștere economică
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Mediafax
Trump vrea să ne vândă gaz. Și-a trimis omul la Bruxelles pentru a cere renunțarea completă la gazul rusesc în favoarea celui american
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă! Mirii și invitații se distrau în timp ce hoții se făceau nevăzuți
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Adio lux. Fiica lui Cristian Boureanu, nevoită să meargă la muncă
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă că și-ar fi ucis copilul. S-a luptat 10 ani să devină mamă: "Nu s-a sinucis, scurt". Ce a scos la iveală răstoarnă cazul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Ouăle de dinozaur vechi de 85 de milioane de ani ne ajută să înțelegem clima din Cretacic
HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2025. RACII obțin o nouă perspectivă asupra unei situații dificile
15:00
Horoscop 13 septembrie 2025. RACII obțin o nouă perspectivă asupra unei situații dificile
ENERGIE Secretarul american al ENERGIEI: UE ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, folosind în schimb gaz natural lichefiat din SUA
14:56
Secretarul american al ENERGIEI: UE ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, folosind în schimb gaz natural lichefiat din SUA
ACTUALITATE Erai dator și nu știai: Datoria externă a României a EXPLODAT cu 15 miliarde de euro în primele șapte luni din an
14:34
Erai dator și nu știai: Datoria externă a României a EXPLODAT cu 15 miliarde de euro în primele șapte luni din an
EXTERNE ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas
14:30
ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas
EXCLUSIV Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Avocatul Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul
14:14
Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Avocatul Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul
EXTERNE Scenariu românesc la Paris! Puteri străine au interferat și au amplificat protestele, susțin autoritățile. Sondajele spun altceva
14:05
Scenariu românesc la Paris! Puteri străine au interferat și au amplificat protestele, susțin autoritățile. Sondajele spun altceva