Un cunoscut tiktoker și susținător convins al lui Călin Georgescu a povestit un episod inedit legat de cu fostul prezidențiabil. Astfel, influencerul a susținut, în timpul unui live organizat cu doar câteva ore înaintea acestui eveniment, că este posibil să îi fi dat râie modelului său.

Tiktokerul Răzvan a relatat o întâmplare inedită care îl are în prim-plan pe controversatul candidat interzis la alegerile prezidențiale.

Tiktokerul susține că a vrut să îi dea râie fostului candidat la prezidențiale

”Eu nu mă plâng de obicei, dar mi-a pus capac că am luat râie din tren și de abia acum îmi trece, încă mai am pe mâini brobonele, că nu au trecut toate astea. Pe mine mă deranjează, încă mai am în palme. La un momen dat este deranjant și bine că s-a terminat cum s-a terminat și aia e!”, a susținut tiktokerul într-un live organizat cu o zi înainte de a merge la întâlnirea cu Călin Georgescu.

Deși nu menționează dacă preferatul său s-a contaminat de râie, tiktokerul dă de înțeles că, cel mai probabil, suveranistul are anticorpi puternici.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Simbolul mișcării suveraniste din România rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti, scrie Agerpres.

Joi, Călin Georgescu a fost aşteptat în faţa tribunalului de zeci de susţinători, care l-au întâmpinat cu steaguri şi multe flori. Fostul candidat la funcția supremă în stat a fost trimis în judecată, pe 2 iulie, de Parchetul General. Acuzațiile procurorilor se referă la promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

