Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că anularea primului tur de scrutin din luna noiembrie 2024 a fost „o lovitură de stat”.

„O lovitură de stat pentru că, dacă exista pericolul (dar nu era acest pericol pentru că aveam informația de două zile că eram în fața lui Georgescu) să iasă Georgescu, din punct de vedere legal putea să invalideze și aveau și scrisă invalidarea candidaturii dacă cumva exista acest risc.

Se presupune că el ar fi câștigat și ar fi fost președintele României votat, CCR putea să îl invalideze pentru că ar fi fost influențe străine. Problema nu era el, problema eram eu”, a declarat Elena Lasconi.

Vizionează emisiunea aici: