Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”

Călin Georgescu a revenit cu o nouă postare pentru susținătorii săi în care spune că va depune o coroană de flori la Momumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, de Ziua Unirii Principatelor. Acesta îi îndeamnă pe oameni să se unească și susține că România „se face și se reface prin unire, cultură și patriotism”.

Fostul candidat la prezidențiale a transmis prin intermediul unei postări pe pagina personală de Facebook că va depune o coroană de flori pentru a cinsti memoria înaintașilor care au realizat Unirea Pricipatelor. În mesajul său, Georgescu susține că înaintații au privit Unirea nu ca pe o dorință, ci ca pe o datorie pe care românii au obligația morală să și-o reamintească.

„La ora 12.00, voi depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în liniște și demnitate. Fără trecut nu există prezent și nici viitor. Alexandru Ioan Cuza este începutul României, cel care a făcut din Unire un stat. În București, înainte de 24 ianuarie 1859, a fost găzduit în vecinătatea Parcului Carol I, de Dimitrie Alexandru Bosianu, un om al generației Unirii. Înaintașii noștri au văzut Unirea nu ca pe o dorință, ci ca pe o datorie. Avem obligația morală să nu părăsim acest fapt istoric atunci când vorbim despre idealuri naționale. Hora Unirii este, înainte de toate, un gest de legătură și de recunoaștere între românii de pretutindeni.”, a transmis Călin Georgescu

De asemenea, Călin Georgescu lansează o invitație în rândul susținătorilor săi de a cinsti împreună „clipa istorică care a adus împreună Țara Românească și Moldova sub o singură cârmuire”.

„Vă invit să cinstim, prin gest și prezență, hora frăției lăsată de înaintașii noștri. Veniți să ne unim vocile și inimile pentru a cinsti clipa istorică ce a adus împreună Țara Românească și Moldova sub o singură cârmuire. România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!”

