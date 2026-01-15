Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”

Călin Georgescu a revenit cu un nou mesaj video pentru susținătorii săi în care spune că pentru mulți români viața a devenit foarte grea. Oamenii nu se mai gândesc la discursuri sau idei mari, ci la facturi, la frig și la ziua de mâine.

Fostul candidat la prezidențiale explică de ce îl aduce în discuție pe Mihai Eminescu. Acesta spune că poetul este un reper moral și o voce a conștiinței naționale, mai ales în vremuri dificile.

„Mulți români astăzi nu se mai gândesc la discursuri și la cum se descurcă de pe o zi pe alta. Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs. Știu asta, dar știu și că atunci când adevărul și conștiința sunt împinse la margine, oamenii rămân singuri în fața nedreptății și a lipsurilor. Însă v-am spus deja, noi nu suntem singuri. De aceea vorbim astăzi despre Eminescu, pentru că fără adevăr și conștiință greutățile nu trec și se adâncesc. Ne aflăm la o răscruce a istoriei,” a transmis acesta.

Georgescu afirmă că societatea este tot mai divizată și că frica și manipularea slăbesc încrederea dintre oameni. În acest context, conștiința înseamnă să știi ce este drept, chiar și atunci când e greu.

„Conștiința înseamnă să știi în inima acest drept, chiar și atunci când îți este greu într-un asemenea timp. Eminescu nu este o simplă comemorare, ci o măsură sigură a conștiinței și a culturii române. Astăzi îl privim ca pe un reper viu care ne reașează moral între demnitate și deriva de la adevăr. Pentru că Eminescu a spus adevărul chiar și atunci când adevărul a durut. Eminescu este sența identității noastre culturale. Este treapta prin care poporul român a pășit către universalitate, fără a se pierde pe sine.”

În opinia sa, Eminescu nu aparține trecutului, ci rămâne actual prin valorile pe care le transmite. El vorbește despre demnitate, adevăr și responsabilitate față de viitor.

„Eminescu nu este doar un bijutier al limbii române, el este conștiința ei. Prin cuvânt a știut să lumineze și să avertizeze arătat că atunci când ne îndepărtăm de adevăr și de rânduială, nu pierdem doar direcția, ci și măsura lăuntrică ce ține un popor în picioare. De la Eminescu înțelegem că nu mai este vremea comentării intereselor politice mărunte și vremea construirii unui standard moral. Nu refuzăm oamenii, dar refuzăm mecanismele care cer compromis de conștiință. Când conștiința este respectată, dialogul este posibil.”

Mesajul se încheie cu ideea că o țară fără cultură și fără conștiință își pierde direcția, iar Eminescu rămâne un reper care poate ține societatea unită.

AUTORUL RECOMANDĂ: