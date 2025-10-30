Călin Georgescu rămâne sub control JUDICIAR pentru încă 60 de zile, după ce Tribunalul București i-a respins contestația. Decizia e definitivă

Călin Georgescu, fostul candidat independent la prezidențiale, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de avocații săi. Decizia este definitivă.

Magistrații Tribunalului București au analizat cererea depusă de avocații lui Călin Georgescu și au decis menținerea măsurii preventive pentru încă 60 de zile, așa cum stabilise anterior Judecătoria Sectorului 1.

Potrivit minutei publicate pe portalul instanței, contestația a fost respinsă ca nefondată, ceea ce înseamnă că Georgescu va trebui să respecte în continuare condițiile impuse de controlul judiciar.

Călin Georgescu trimis în judecată pentru 11 infracțiuni

Procurorii îl acuză oficial pe Călin Georgescu de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Călin Georgescu este acuzat și de fals privind sursele de finanțare a campaniei electorale.

Fost prezidențiabil trebuie să se prezinte la poliție o dată pe săptămână, nu are voie să părăsească țara, să folosească sau să dețină arme și, de asemenea, acesta nu are voie să facă postări cu mesaje legionare, fasciste, xenofobe sau rasiste pe rețele sociale.

Călin Georgescu a anunțat după turul 2 al alegerilor câștigate de Nicușor Dan că se retrage din viața politică.

Totuși, fostul candidat a spus că s-ar putea implica din nou în viața publică, dacă observă că drepturile celor care au ales diferit le sunt încălcate.

