Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți

Conflictul armat de la frontiera dintre Cambodgia și Thailanda a făcut cel puțin șase morți din rândul civililor cambodgieni, potrivit unui nou bilanț transmis de Ministerul Apărării din Phnom Penh.

Armata thailandeză a deschis focul în provincia de frontieră Banteay Meanchey după miezul nopții de luni, 8 decembrie, „ucigând doi civili care călătoreau pe Ruta Națională 56”, a anunțat Ministerul Apărării din Cambodgia într-o postare pe Facebook.

Aceste noi atacuri aduc la șase numărul civililor uciși de luni și de la reluarea luptelor de duminică noapte, la mai puțin de două luni de la un armistițiu.

Acuze aduse de ambele părți

Luni, ministrul cambodgian al Informațiilor, Neth Pheaktra, a declarat pentru AFP că „atacurile thailandeze” au ucis patru civili cambodgieni și au rănit aproximativ alți zece. Armata thailandeză, la rândul său, a declarat luni că un soldat a fost ucis și alți 18 răniți de la începutul reluării ostilităților.

Pe de altă parte, armata thailandeză a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși de cambodgieni, unul luni, iar ceilalți doi, marți dimineață, 9 decembrie. De altfel, în cursul zilei de azi se dau lupte grele în provinciile Surin și Preah Vihear, transmite BBC.

Ambele părți se acuză reciproc că au declanșat reluarea luptelor, în urma cărora Thailanda a lansat luni atacuri aeriene și a folosit tancuri împotriva vecinului său.

Conflictul provine dintr-o dispută de lungă durată privind demarcarea unor părți din granița lor de 800 de kilometri, care datează din perioada colonială franceză. Acordul de încetare a focului semnat pe 26 octombrie între cele două state din Asia de Sud-Est, mediat de președintele american Donald Trump, este acum suspendat.

Acesta avea scopul de a pune capăt a cinci zile de lupte din iulie, atât la sol, cât și în aer, care au provocat 43 de morți și au forțat evacuarea a aproximativ 300.000 de persoane.

