Trump anunță că va semna „marele acord de PACE” din Malaysia și transmite condoleanțe poporului thailandez după decesul reginei mamă

Donald Trump este în drum spre Malaysia pentru a lua parte la Summitul ASEAN din Kuala Lumpur, în calitate de invitat. Președintele american a scris într-o postare pe Truth Social că va semna „marele acord de pace” pe care l-a negociat cu „mândrie” între Cambodgia și Thailanda.

El a mai transmis condoleanțe poporului thailandez pentru decesul Reginei Mamă.

„Sunt în drum spre Malaezia, unde voi semna marele acord de pace, pe care l-am negociat cu mândrie între Cambodgia și Thailanda. Din păcate, regina mamă a Thailandei tocmai a decedat. Transmit condoleanțele mele marelui popor thailandez. Îl voi întâlni pe minunatul lor prim-ministru când vom ateriza. Pentru a putea găzdui pe toată lumea la acest eveniment important, vom semna acordul de pace imediat după sosire. Ne vedem în curând!”

Sirikit, Regina Mamă a Thailandei, care s-a născut pe 12 august 1932, a murit pe 24 octombrie 2025. Ea a fost Regina Thailandei și soția Regelui Rama al IX-lea din 1950 până în 2016. Ea a fost mama regelui actual al Thailandei, Rama al X-lea.

Trump asistă la încheierea unui război de 71 de ani

Trump și-a atribuit chiar și meritele pentru încetarea conflictului de la frontieră dintre Thailanda și Cambodgia din luna mai, declanșat din cauza unor dispute teritoriale din jurul templului hindus Preah Vihear. Disputa a început din 1954.

Cele două țări membre ASEAN au ajuns la confruntare, rezultând până în iulie uciderea a peste 200 de militari și a 16 civili în total, precum și numeroși răniți. SUA a mediat un acord de încetarea focului. Trump susține că a contribuit la încetarea a opt conflicte: Israel- Hamas, Israel-Iran, Pakistan-India, Rwanda- Republica Democrată Congo, Armenia- Azerbaidjan, Egipt-Etiopia, Serbia-Kosovo.

