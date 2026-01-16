Prima pagină » Actualitate » Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe

Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe

16 ian. 2026, 19:05, Actualitate
Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe

Presa locală l-a găsit pe cameramanul lui Boc. Acesta este la ultimul pas pentru a ridica blocul din Mărăști, un imobil cu 6 etaje în Cluj, situat chiar în buricul târgului. Apartamentele sunt deja scoase la vânzare, scrie Ziua de Cluj.

Astfel, PUZ-ul pentru un bloc de 6 etaje în Mărăști, chiar în centru, va ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de săptămâna viitoare. Iar dacă va fi aprobat, proiectul trece la obținerea autorizației de construire și apoi la șantier.

Proiectul vizează transformarea unei foste zone industriale într-un ansamblu mixt modern. Terenul care are de 2.345 mp va găzdui un imobil cu funcțiuni de locuire colectivă, birouri și servicii : (1-2)S+P+5E+R. Imobilul va avea aproximativ 49 de apartamente și un total de 68 de locuri de parcare, dintre care cel puțin 75% vor fi organizate în spații subterane specializate, scrie sursa citată.

Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul la zăpadă pentru like-uri

Dezvolatorul o să transfere în proprietatea municipiului un apartament cu o suprafață utilă de minimum 38 mp, complet finisat, pentru fondul locativ public. Pentru regularizarea și lărgirea străzilor Buftea și Scorțarilor, investitorul va dezmembra și va ceda cu titlu gratuit către domeniul public o suprafață de circa 347 mp. La capitolul spații verzi, minim 30% din suprafața terenului va fi amenajată conform prevederilor.

Investitorul este chiar fostul cameraman al lui Emil Boc, Ovidiu Moldovan, zis Didu, proprietar al firmei imobiliare Digger Construct. El a mai dezvoltat imobile în Cluj-Napoca, dar și în Apahida. Proiectant general al lucrarilor: S.C. ENDORFINA CONCEPT S.R.L.

Emil Boc a ieșit noaptea dea la lopată: Haideți ne curățăm trotuarele”. Ce i-au răspuns clujenii

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
19:40
Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
DECIZIE Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
19:39
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
SCANDALOS Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
18:26
Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
FLASH NEWS Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
18:03
Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
ACTUALITATE Lufthansa Group interzice folosirea bateriilor externe pe durata zborului. Lista companiilor care s-au aliniat deja noilor reguli
17:11
Lufthansa Group interzice folosirea bateriilor externe pe durata zborului. Lista companiilor care s-au aliniat deja noilor reguli
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană! Ce au transmis oficialii ESA?
SPORT Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
19:48
Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
CONTROVERSĂ Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
19:12
Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
ECONOMIE Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul
19:04
Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății exclude coplata în oncologie:„Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”
18:40
Ministrul Sănătății exclude coplata în oncologie:„Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”
CONTROVERSĂ Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
17:58
Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
FLASH NEWS MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
17:58
MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova

Cele mai noi

Trimite acest link pe