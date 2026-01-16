Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe

Presa locală l-a găsit pe cameramanul lui Boc. Acesta este la ultimul pas pentru a ridica blocul din Mărăști, un imobil cu 6 etaje în Cluj, situat chiar în buricul târgului. Apartamentele sunt deja scoase la vânzare, scrie Ziua de Cluj.

Astfel, PUZ-ul pentru un bloc de 6 etaje în Mărăști, chiar în centru, va ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de săptămâna viitoare. Iar dacă va fi aprobat, proiectul trece la obținerea autorizației de construire și apoi la șantier.

Proiectul vizează transformarea unei foste zone industriale într-un ansamblu mixt modern. Terenul care are de 2.345 mp va găzdui un imobil cu funcțiuni de locuire colectivă, birouri și servicii : (1-2)S+P+5E+R. Imobilul va avea aproximativ 49 de apartamente și un total de 68 de locuri de parcare, dintre care cel puțin 75% vor fi organizate în spații subterane specializate, scrie sursa citată.

Dezvolatorul o să transfere în proprietatea municipiului un apartament cu o suprafață utilă de minimum 38 mp, complet finisat, pentru fondul locativ public. Pentru regularizarea și lărgirea străzilor Buftea și Scorțarilor, investitorul va dezmembra și va ceda cu titlu gratuit către domeniul public o suprafață de circa 347 mp. La capitolul spații verzi, minim 30% din suprafața terenului va fi amenajată conform prevederilor.

Investitorul este chiar fostul cameraman al lui Emil Boc, Ovidiu Moldovan, zis Didu, proprietar al firmei imobiliare Digger Construct. El a mai dezvoltat imobile în Cluj-Napoca, dar și în Apahida. Proiectant general al lucrarilor: S.C. ENDORFINA CONCEPT S.R.L.

