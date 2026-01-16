Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, se ține de acțiuni de PR pe Facebook, însă, în realitate, parcarea primăriei este sub apă, iar mașinile abia dacă se mai pot deplasa. În urmă cu trei zile însă, edilul arăta cum se dă zăpada și ce utilaje acționează, pentru a face rost de like-uri.

Astfel, după cum se poate vedea în imaginile de la ziarul Știri de Cluj, o baltă imensă s-a format la etajul 1 al parking-ului Primăriei Cluj-Napoca de pe strada Moților.

Emil Boc a ieșit noaptea să dea la lopată: „Haideți să ne curățăm trotuarele”. Ce i-au răspuns clujenii

Clujenii care au trecut recent pe la Parking-ul Primăriei Cluj-Napoca au avut parte de o priveliște neobișnuită: etajul 1 al parking-ului de pe strada Moților s-a transformat într-un lac. Pesemne, apa acumulată după topirea zăpezii a creat o baltă imensă chiar în mijlocul etajului.

Dar aceasta nu este prima situație de acest gen în oraș. Clujenii au semnalat de-a lungul anilor probleme similare în alte parcări.

Amintim că, în urmă cu trei zile, Emil Boc a fost prezent pe teren și le-a arătat oamenilor modul în care utilajele acționează în trafic, cu lama coborâtă și dispozitivele de împrăștiere a materialului antiderapant în funcțiune.

De asemenea, pe 3 ianuarie, Emil Boc însuși a ieșit să dea la lopată, noaptea, și a filmat întreg momentul, îndemându-i pe locuitorii orașului să i se alăture.

