Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința și ce se întâmplă dacă nu-l obții

Mulți români aleg să–și transforme locuințele în surse suplimentare de venit prin intermediul platformelor de cazare ca Airbnb sau Booking. Ideea este tentantă, deoarece închirierea unui apartament în regim hotelier poate să aducă profituri mai mari decât o chirie clasică. Cu toate acestea, dincolo de câștiguri, activitatea vine cu o serie de obligații și de reguli stricte. Printre cele mai importante se numără și obținerea acordului vecinilor, care este o condiție esențială pentru legalitatea acestei forme de închiriere.

Cerința aceasta nu este numai o formalitate birocractică, ci și o garanție a faptului că liniștea și confortul celorlalți locatari sunt respectate. Într-un bloc în care locuiesc multe familii, apariția constantă a turiștilor poate să schimbe dinamica și echilibrul comunității.

Închirierea în regim hotelier transformă locuința într-un spațiu destinat cazării temporare. Spre deosebire de chiria pe termen lung, durata șederii oaspeților poate fi de o noaptea sau de câteva săptămâni. Proprietarul trebuie să ofere condiții asemănătoare celor dintr-o unitate turistică. Această activitate este reglementată de legislația în vigoare și presupune obținerea unei clasificări turistice de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Fără acest document, închirierea este considerată ilegală și poate să atragă sancțiuni.

Conform Ordinului nr. 510/2022 emis de Ministerul Economiei, dosarul pentru obținerea certificatului de clasificare turistică trebuie să include și acordul asociației de proprietari sau acordul vecinilor direcți care au pereți comuni cu unitatea respectivă, pe verticală și orizontală.

Deci, dacă locuiești la bloc, ai nevoie de semnăturile vecinilor de deasupra, de dedesubt și de alături. În unele cazuri, vecinii pot să refuze să își dea acordul. Dacă asta se întâmplă, proprietarul are dreptul de a se adresa instanței, dar procedura este de durată și poate să fie evitată printr-o comunicare deschisă și transparentă.

Dacă vrei să îți transformi locuința într-o unitate turistică, mai întâi trebuie stabilit statutul juridic: poți închiria ca persoană fizică, dacă ai până la 7 camere, sau ca PFA/SRL, dacă activitatea are amploare mai mare. În ambele cazuri, veniturile trebuie declarate șa ANAF, prin Declarația Unică, și impozitate conform legii.

Apoi trebuie obținut certificatul de clasificare turistică, care atestă că spațiul respect standardele minime de confort și siguranță. Acest dosar trebuie să conțină:

cererea tip pentru clasificare ;

actul de proprietate ;

planul locuin ței ;

acordul vecinilor sau al asociației de proprietari ;

fișa privind dotările și încadrarea unit ății .

După ce actele au fost depuse, o comisie verifică spațiul, iar dacă toate condițiile sunt îndeplinite, eliberează certificatul. Documentul acesta trebuie afișat la vedere în locuință, la fel ca în cazul hotelurilor.

Dar desfășurarea activității fără respectarea legii poate avea consecințe serioase. Mai exact, închirierea fără acordul vecinilor sau fără clasificarea turistică este considerată ilegală și se sancționează cu amenzi de până la zeci de mii de lei. Mai mult, autoritățile pot dispune suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

Pe lângă sancțiuni, și relațiile tensionate cu vecinii pot să duc la reclamații repetate și chiar la intervenția poliției locale pentru tulburarea ordinii publice.

