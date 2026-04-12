Când poți să speli după Paște. Ce spun tradițiile și obiceiurile respectate din străbuni

Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din an, în jurul lui gravitează numeroase tradiții și obiceiuri. Cea mai frecventă întrebare din orice gospodărie este: când se spală după Paște? Vorbim despre spălatul rufelor, dar și despre curățenia generală ori alte activități casnice care se amână în zilele de sărbătoare.

Când se poate spăla după Paște

În tradiție, în prima zi de Paște nu se spală și nici nu se fac treburi gospodărești, este o zi dedicată rugăciunii, liniștii și timpului petrecut în familie. Se consideră că munca în această zi vine cu ghinion sau lipsă de spor, relatează CSID.

În multe zone din România, nici în a doua zi de Paște nu este bine să speli ori să muncești foarte mult în gospodărie. Lunea Paștelui reprezintă tot o zi de sărbătoare, iar oamenii de obicei merg în vizite sau participă la obiceiuri locale.

În unele comunități, nici marțea, adică în a treia zi de Paște, nu se spală, fiind considerată încă zi de sărbătoare.

Potrivit obiceiurilor populare, spălatul rufelor și reluarea activităților gospodărești se fac abia după încheierea zilelor de sărbătoare, adică de regulă începând de miercuri.

De ce nu este bine să speli în zile de sărbătoare

Interdicția de a spăla în zilele de Paște are o semnificație mai mult spirituală. În trecut, spălatul rufelor era o activitate anevoioasă, care presupunea mult efort fizic – deplasarea la râu, încălzirea apei și frecarea manuală a hainelor. De aceea, zilele de sărbătoare reprezentau și momente de repaus pentru femeile din gospodărie.

Totodată, se credea că în zilele sfinte apa nu este potrivită pentru spălat sau că muncile casnice desfășurate atunci pot aduce necazuri asupra casei.

În unele regiuni ale țării, se spune că dacă speli rufe în prima zi de Paște, „speli norocul casei”. În alte zone, există credința că apa folosită la spălat în aceste zile poate aduce boală sau lipsă de spor.

