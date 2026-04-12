Paștele, cea mai importantă sărbătoare din calendarul ortodox, simbolizează triumful vieții asupra morții și are o profundă semnificație spirituală. În această zi, slujbele religioase și lumina Învierii aduc speranță și pace sufletească, iar rugăciunea și apropierea de familie consolidează valorile creștine.

Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare

Prima zi de Paște nu este doar un prilej pentru celebrarea religioasă, ci și un moment în care tradițiile populare își fac simțită prezența.

„În această zi, este recomandat să evităm treburile gospodărești. Activitățile precum spălatul rufelor, călcatul sau curățenia ar trebui încheiate înainte de Paște, pentru ca momentul Învierii să fie dedicat în totalitate sărbătorii. De asemenea, trebuie evitate conflictele și discuțiile tensionate. Paștele este o zi a armoniei și a împăcării, iar gesturile de răbdare și bunătate contribuie la menținerea liniștii în familie. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe și să petreacă timpul alături de cei dragi. Obiceiuri pentru noroc și protecția casei Lumânarea aprinsă în noaptea de Înviere este considerată un simbol al binecuvântării și al protecției casei. Aceasta este păstrată ulterior în locuințe pe tot parcursul anului și, în unele situații, reaprinsă în momente dificile. Aruncarea ei este asociată, în credința populară, cu pierderea protecției divine.”, a transmis părintele Dan Damaschin, potrivit Digi 24.

Ce superstiții au românii de Paște

În funcție de zonă, românii au o serie de superstiții de Paște pe care le transmit mai departe din generație în generație. Printre ele amintim:

– La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are un rol purificator.

– În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori vei vrea să lucrezi câmpul.

– Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, supărări.

– În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că vei avea vederea buna în restul anului.

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în toate.

– În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul.

– Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din ele peste an.

