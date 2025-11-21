Prima pagină » Actualitate » Când revine Dawa la FCSB. MM Stoica, detalii despre situația fundașului camerunez

21 nov. 2025, 09:33, Actualitate
Când revine Dawa la FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

Președinte al Consiliului de Administrație și în același timp manager al campioanei, Mihai Stoica (60 de ani a anunțat când revine Joyskim Dawa la FCSB. El a dat detalii despre situația fundașului central, accidentat din primăvara acestui an.

Internațional camerunez, cu 10 meciuri în tricoul „Leilor neîmblânziți”, nu a mai jucat o partidă pentru echipa „roș-albastră” din luna martie.

MM Stoica: „Revine!”

Joyskim Dawa s-a accidentat la genunchi, în primăvară, când se afla la echipa națională a Camerunului. După mai bine de 8 luni de repaus, fotbalistul este aproape de revenirea pe teren, reluând antrenamentele cu formația campioană.

Este vestea momentului pentru FCSB, mai ales după ce și Mihai Popescu „s-a rupt” și va absenta o lungă perioadă de timp. El a suferit o accidentare în partida României cu Austria, din preliminariile CM 2026.

La Prima sport, întrebat fiind când se va reface cuplul Ngezana-Dawa, care a dat stabilitate liniei de fund a campioanei, Mihai Stoica a făcut anunțul așteptat de suporteri: revenirea pe teren a intrat în linie dreaptă și se va produce foarte curând.

Totuși, chiar dacă acum se simte bine și participă la antrenamente, Dawa nu va fi forțat în următoarele două partide, cu Petrolul și Steaua Roșie Belgrad, din Liga 1, respectiv Europa League. Cel mai probabil, el va intra în primul „11” la Arad, în Cupa României, pe 4 decembrie, împotriva celor de la UTA.

„Pe Dawa l-am întrebat cum se simte. E posibil să joace în Cupă, cu UTA. Se simte bine, se antrenează normal, dar chiar să îl arunci în luptă cu «Marakana» (n.r. – stadionul celor de la Steaua Roșie Belgrad), nu e ce trebuie. Așa cred, că revine la meciul de Cupă”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dawa are cifre impresionante la FCSB

Joyskim Dawa a ajuns la FCSB în iulie 2022. Gigi Becali l-a cumpărat cu 350.000 de euro de la FC Botoșani.

În trei sezoane, fundașul camerunez a fost un jucător important în angrenajul „roș-albaștrilor”. Are 133 de meciuri bifate și 12 goluri marcate, plus două pase decisive. La 194 cm înălțime, Dawa se remarcă în special la fazele fixe, acolo unde își pune în evidență talia impresionantă.

De-a lungul timpului, a mai jucat pentru Mariupol și Valmiera.

