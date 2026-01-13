România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie, atunci vom da ceasurile cu o oră înainte. Renunțarea la schimbarea orei a fost adusă în discuție în a doua jumătate a anului 2025, de către premierul Spaniei, Pedro Sánchez.

Guvernul spaniol a venit cu o propunere de a opri ajutarea ceasului, iar asta a reaprins discuția despre o inițiativă a Parlamentului European încă din 2018. Europarlamentarul suedez Johan Danielsson, care coordonează negocierile pe acest subiect, a explicat că motivațiile istorice pentru schimbarea orei nu mai sunt relevante în timpurile noastre.

Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte

Danielsson a fost cel care a preluat dosarul în 2018, a fost negociatorul-șef în 2019, a devenit ministru al Locuințelor în Suedia în 2021 și a revenit în mentul European în 2024 pentru a relua responsabilitatea asupra negocierilor. Acesta a declarat anterior că sprijinul lui Sánchez ar putea accelera procesul în Uniunea Europeană.

El a precizat că, deși era pregătit să negocieze încă din 2019, lipsa consensului între guverne a împiedicat progresul. Pentru ca o lege ca aceasta să fie adoptată, este necesar acordul a 55% dintre cele 27 de state membre, iar arta reprezintă cel puțin 65% din populația Uniunii.

El a mai atras atenția asupra efectelor asupra sănătății. Aproximativ 20% din populație suferă din cauza schimbării orei, în special copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice. Totodată, beneficiile economice și energetice ale accestui sistem nu mai sunt relevante pentru societățile moderne.

Johan Danielsson a subliniat că unul dintre motivele pentru care statele membre întârzie decizia este necesitatea de a coordona fusurile orare.

„Nu putem ajunge la un mozaic de fusuri orare în Europa. De aceea guvernele iau mai mult timp, dar șase ani este ridicol. Trebuie să avansăm”, a explicat el.

Mai multe state au renunțat deja la ajustarea ceasurilor: Turcia, Rusia, Islanda, Egipt, Vietnam, India, Japonia, Coreea de Sud, China, Ecuador, Panama, Columbia, Azerbaidjan, Iran, Iordania, Namibia, Uruguay și mare parte din Mexic. În SUA, Hawaii și Arizona, precum și Puerto Rico, Guam, Insulele Mariane de Nord și Insulele Virgine Americane, nu se aplică schimbarea orei.

Recomandările autorului: