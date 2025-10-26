Prima pagină » Actualitate » Adio, ora de vară și de iarnă? Europa se pregătește să RENUNȚE la schimbarea ceasurilor. Ce decizie ia România

Bianca Dogaru
26 oct. 2025, 11:00, Actualitate
De ani buni, Uniunea Europeană discută eliminarea trecerii de la ora de iarnă la cea de vară. Propunerea a apărut după nenumăratele studii care arată că beneficiile energetice sunt minime, iar efectele asupra sănătății sunt semnificative.

Cum s-a ajuns aici

În 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare publică la care au participat peste 4,6 milioane de cetățeni. Rezultatul a fost clar: 84% au spus că vor eliminarea orei de vară.

Ca urmare, în 2019, Parlamentul European a votat pentru încetarea obligativității schimbării orei, însă decizia finală a fost amânată din cauza pandemiei și a lipsei unui acord între statele membre.

Ce ar urma să se întâmple

Fiecare stat ar trebui să decidă dacă rămâne permanent la ora de vară sau la ora de iarnă. Țările din nordul Europei sunt favorabile orei de iarnă, pentru că diferențele de lumină dintre sezoane sunt mari, în timp ce statele din sud, inclusiv România, ar prefera ora de vară permanentă, cu seri mai lungi.

Argumente medicale

Medicii susțin că schimbarea orei perturbă ritmul cardiac și somnul, mai ales la copii și la vârstnici. În plus, statisticile arată o creștere a numărului accidentelor rutiere și a cazurilor de infarct în primele zile după schimbarea orei.

Ce face România

România a fost de acord, în principiu, cu eliminarea schimbării orei, însă nu a luat încă o decizie privind ora permanentă. Deși planul era ca trecerea să se oprească din 2021, subiectul a fost amânat. Cel mai devreme, eliminarea orei de vară ar putea intra în vigoare în 2026, odată cu o nouă aliniere legislativă la nivel UE.

Până atunci, europenii vor continua să-și dea ceasurile înainte și înapoi de două ori pe an.

