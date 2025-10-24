Comisia Europeană nu renunță la ideea de a fi DESFIINȚATĂ schimbarea orei de vară și de iarnă. „Ne face rău și nu mai genereză economii de energie”

În acest weekend, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă. Între timp, mai exact joi, Comisia Europeană (CE) a apărat decizia de desființare a schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o consultare la nivel european.

Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost introdusă în Europa în anii ’70, în vederea economisii de energie în toiul crizei petrolului, amintește News.ro.

În 2018, 84% dintre participanţi – aproximativ patru milioane de persoane – s-au pronunţat în favoarea încetării folosirii acesteia, iar apoi Parlamentul European (PE) a dat undă verde măsurii.

Susţinătorii acestui proiect subliniază impactul negativ al schimbării orei în domeniul sănătăţii sau al accidentelor rutiere în schimbul unor economii de energie devenite modeste, din cauza generalizării iluminatului cu consum scăzut de energie.

Însă măsura nu a fost niciodată implementată, din cauza lipsei unui acord între Cei 27. Acum, cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputaţii au repus subiectul pe tapet, într-o dezabtere în hemiciclul de la Strasbourg.

„A venit timpul să oprim în sfârşit schimbarea orei. Acest sistem ne priveşte pe toţi, ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi şi, aş spune şi mai mult, ne face rău, în pofida faptului că nu mai genereză economii de energie”, a pledat comisarul Transporturilor Apostolos Tzitzikostas, confirmând că Executivul european nu a abandonat lupta.

Comisia Europeană a comandat o nouă analiză, pentru a-şi susţine eforturile de abolire a schimbării orei.

La rândul său, Spania a lansat un nou apel la suprimarea schimbării orei, într-o reuniune a miniştrilor Energiei, care a avut loc luni.

Polonia şi Finlanda au susţinut și ele acest demers, potrivit unei surse diplomatice europene.

Deci, în noaptea de sâmbătă/duminică (25/26 octombrie), trecem le ora de iarnă. Atunci, vom da ceasurile înapoi cu 60 de minute, când ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: Envato