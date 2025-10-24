Prima pagină » Actualitate » Comisia Europeană nu renunță la ideea de a fi DESFIINȚATĂ schimbarea orei de vară și de iarnă. „Ne face rău și nu mai genereză economii de energie”

Comisia Europeană nu renunță la ideea de a fi DESFIINȚATĂ schimbarea orei de vară și de iarnă. „Ne face rău și nu mai genereză economii de energie”

24 oct. 2025, 13:45, Actualitate
Comisia Europeană nu renunță la ideea de a fi DESFIINȚATĂ schimbarea orei de vară și de iarnă. „Ne face rău și nu mai genereză economii de energie”
FOTO - caracter ilustrativ

În acest weekend, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă. Între timp, mai exact joi, Comisia Europeană (CE) a apărat decizia de desființare a schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o consultare la nivel european. 

Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost introdusă în Europa în anii ’70, în vederea economisii de energie în toiul crizei petrolului, amintește News.ro.

În 2018, 84% dintre participanţi – aproximativ patru milioane de persoane – s-au pronunţat în favoarea încetării folosirii acesteia, iar apoi Parlamentul European (PE) a dat undă verde măsurii.

Susţinătorii acestui proiect subliniază impactul negativ al schimbării orei în domeniul sănătăţii sau al accidentelor rutiere în schimbul unor economii de energie devenite modeste, din cauza generalizării iluminatului cu consum scăzut de energie.

Însă măsura nu a fost niciodată implementată, din cauza lipsei unui acord între Cei 27. Acum, cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputaţii au repus subiectul pe tapet, într-o dezabtere în hemiciclul de la Strasbourg.

„A venit timpul să oprim în sfârşit schimbarea orei. Acest sistem ne priveşte pe toţi, ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi şi, aş spune şi mai mult, ne face rău, în pofida faptului că nu mai genereză economii de energie”, a pledat comisarul Transporturilor Apostolos Tzitzikostas, confirmând că Executivul european nu a abandonat lupta.

Comisia Europeană a comandat o nouă analiză, pentru a-şi susţine eforturile de abolire a schimbării orei.

La rândul său, Spania a lansat un nou apel la suprimarea schimbării orei, într-o reuniune a miniştrilor Energiei, care a avut loc luni.

Polonia şi Finlanda au susţinut și ele acest demers, potrivit unei surse diplomatice europene.

Deci, în noaptea de sâmbătă/duminică (25/26 octombrie), trecem le ora de iarnă. Atunci, vom da ceasurile înapoi cu 60 de minute, când ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: Envato

Citește și

EVENIMENT Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
13:57
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
VIDEO Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
13:46
Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement
POLITICĂ Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”
13:29
Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”
POLITICĂ ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
12:49
ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
POLITICĂ Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”
12:09
Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”
ULTIMA ORĂ Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal
12:08
Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal
Mediafax
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Vânt puternic și ploi în București vineri: Ce temperaturi vor fi și cât durează avertizarea
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
Vaccinul anti-COVID, util contra cancerului. Speranță pentru milioane de bolnavi
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Polițiștii i-au arătat lui Igor Cuciuc IMAGINILE din noaptea tragediei și a simțit cum i se frânge inima: "A fost periculos. Nu trebuia să facă...". Ce a descoperit în localul unde Andreea Cuciuc a murit este DUREROS: "Se vede pe cameră"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Sonia Delaunay, vizionara care a pictat lumea în culori