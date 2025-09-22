Prima pagină » Actualitate » Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România”

Mara Răducanu
22 sept. 2025, 07:00, Actualitate
Sandu Valentin Mateiu – comandor în rezervă și analist militar – a explicat într-un interviu acordat Gândul, ce ar însemna pentru România, în actualul context, colaborarea cu Polonia și Ucraina pentru doborârea dronelor rusești care ajung deasupra Ucrainei. Expertul militar consultat de Gândul a făcut o distincție clară între ceea ce înseamnă să oferi ajutor militar, economic și  politic Ucrainei și care pot fi repercusiunile directe cu Rusia, în cazul în care deschizi foc asupra unei drone aflate deasupra teritoriului Ucrainei, adică pe un teren nesigur.

Reamintim că propunerea a venit din partea lui Volodimir Zelenski care a subliniat importanța eforturilor comune de apărare, pentru a proteja atât Ucraina, cât și țările vecine.

Președintele ucrainean a invocat necesitatea implementării unor măsuri sporite de securitate, în contextul în care, doar în ultima săptămână, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României.

„NATO nu se va angrena într-o ruletă rusească”

Comandorul (r) a precizat că trebuie să facem o separare clară între Ucraina și Polonia. Analistul militar susține că „NATO nu este în război cu Rusia și nu poate fi în război cu Rusia, pentru că escaladarea poate duce la război nuclear.”

Sandu Valentin Mateiu a punctat, în acest context că, dincolo de provocări, NATO nu se va angrena într-o ruletă rusească.

„Separăm Polonia de Ucraina. Polonia este aliat în NATO, iar NATO înseamnă o alianță în care unul pentru toți și toți pentru unul. NATO înseamnă, în primul rând, fermitate, dar și echilibru. NATO nu se va angrena într-o ruletă rusească. Asta înseamnă că se vor lua măsuri, dar nu se va merge la situația în care escaladarea nu mai poate fi controlată și în acel moment Putin câștigă, pentru că Putin merge pe instabilitate, escaladare și alte lucruri care îi aduc avantaj.

Așadar, Polonia este una, Ucraina este alta. Din start, separăm, indiferent de cauza ucrainenilor care este dreaptă, își apără țara. Indiferent de atitudinea Alianței, respectiv a României. Vă ajutăm, pentru că securitatea Ucrainei este securitatea Europei. Ucraina este în război.”

„Politic și militar, polonezii sunt mult mai evoluați ca noi”

Sandu Valentin Mateiu a amintit și despre episodul în care Polonia a doborât mai multe drone rusești care au intrat pe teritoriul său, invocând Articolul 4 din Tratatul NATO. Analistul militar a explicat ce-i face pe polonezi să fie o forță, atât din punct de vedere politic, cât și militar.

„Polonezii sunt mult mai evoluați decât noi din punct de vedere politic și militar. Militar sunt evoluați, pentru că au fost evoluați politic. Între președintele și premierul Poloniei problema nu se pune cum răspundem sau care este amenințarea. 

Problema a fost clară, amenințarea este Rusia și răspundem împreună, chiar dacă la alte elemente – cum ar fi Bruxelles sau altceva – au păreri diferite. Polonezii își pot permite pentru că au forța militară, generată de politic, ca să aibă un Articol 3 deosebit – articol care spune întâi îți aperi tu țara, după aia ceri ajutor la NATO – au această capacitate de a reacționa foarte dur.”

„F16 nu a fost proiectat să dea jos drone”

Comandorul (r) a amintit și faptul că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a deschis o altă „Cutie a Pandorei” și anume faptul că apararea antiaeriană a NATO sau a oricărei alte țări a fost proiectată să facă față la avioane și la rachete de croazieră. Cu alte cuvinte, amenințărilor din garda veche.

Sandu Valentin Mateiu consideră că dronele sunt elemente de luptă noi, precizând că, în acest context, adaptarea devine forța principală pentru orice țară, pusă față-n față cu o astfel de situație.

„Adaptarea înseamnă aproape tot, de la abordarea strategică, operativă, tactică. Inclusiv avionul F-16, că tot vorbim despre el, n-a fost proiectat să dea jos dronele. La 400km / h un avion F-16 își pierde portanța, pică.”

„Rusia se va pripi să spună că, de fapt, suntem în război”

Comandorul (r) a precizat că România trebuie să învețe din experiența militară și din hotărârea polonezilor, mai ales la capitolul cum să ne apărăm împotriva dronelor, punctând că polonezii sunt primii care vor implementa multe aspecte în acest domeniu, devenit emblematic pentru realitatea zilelor noastre.

Sandu Valentin Mateiu a dezvăluit însă care este excepția pe care România nu trebuie să o extragă de la polonezi, precizând că în caz contrar, acest lucru ne-ar duce într-un conflict direct cu Rusia.

„La ce mă refer? – Polonezii au deschis acel „no fly-zone” – este o zonă de restricție aeriană – aflată la frontiera cu Belarus și Ucraina. Este o primă măsură de apărare poloneză. Radoslaw Sikorski (n.r. – Ministrul de Externe al Poloniei) a ridicat ideea că putem extinde această zonă și pe teritoriul Ucrainei, cu precizarea făcută de el « decât să vânăm dronele pe teritoriul nostru, mai bine le întâmpinăm pe teritoriul Ucrainei când vin spre noi. » În acest moment, această idee nu a primit acceptul statelor NATO, pentru că se intră pe un teren nesigur.

„Pentru ucraineni, apocalipsa este astăzi”

A intercepta deasupra Ucrainei dronele, chiar dacă vin spre Polonia, înseamnă a te implica într-un conflict și a doborî dronele Rusiei. Atunci începe o întreagă discuție. Firește, Ucraina este în război. Asta înseamnă că, pentru ucraineni, apocalipsa este astăzi. Din această perspectivă, putem privi ideea lui Zelenski care propune o cooperare cu Polonia, respectiv care poate fi extinsă în România.

Răspunsul trebuie să fie nu. Noi ajutăm Ucraina în cadrul aviației, ca stat vecin, care știe că un stat independent suveran a fost agresat de către Rusia lui Putin. Dar una este să ajuți militar, economic, politic. Ba chiar să dai și informații în cadrul NATO, dar să intervii cinetic, în sensul în care deschizi foc asupra unui drone deasupra teritoriului Ucrainei, înseamnă un teritoriu nesigur, vorbesc în Dreptul internațional, iar Rusia se va pripi să spună că, de fapt, suntem în război.”

„Nu avem nevoie de cooperare de genul Polonia – Ucraina”

Comandorul (r) a vorbit și despre marele avantaj al României și anume faptul că avem Marea Neagră, ceea ce ne permite detectarea dronelor rusești când vin în roi, departe, deasupra mării.

În acest sens, a precizat Sandu Valentin Mateiu, România nu are nevoie să deschidă focul împotriva dronelor rusește aflate deasupra teritoriului Ucrainei, ci împotriva celor aflate deasupra Mării Negre. Mai exact, exact deasupra apelor noastre teritoriale (n.r. – 12 mile marine, aproximativ 22,2 km), așa cum ne permite dreptul internațional.

„Spațiul aerian de deasupra apelor teritoriale este spațiul suveran românesc. Nu dăm socoteală nimănui și putem doborî orice, oricum, oricând, conform Dreptului Internațional. În această situație, nu avem nevoie de cooperare – nici nu este cazul – de genul Polonia-Ucraina – pentru că avem propria noastră zonă- tampon, nu teritoriul ucrainean, ci teritoriul Mării Negre. România nu are niciun motiv să se implice într-o angajare cinetică, să deschidă focul asupra dronelor rusești, când ele zboară deasupra Ucrainei. Avem alternativa Marea Neagră.

„Rusia se va grăbi să vadă asta ca pe un război între România și Rusia”

Dar, indiferent de ceea ce facem, nu trebuie să existe angajament cinetic împotriva zonelor în spațiul aerian ucrainean efectuat de către România. De ce? – Pentru că asta înseamnă, de facto, deschiderea căii spre conflict. Rusia se va grăbi vadă asta ca fiind, de fapt, un război între România și Rusia și vom fi puși în situația în care vor exista provocări și alte elemente.

Ar fi un element inutil, pentru că nu ne-ar ajuta prea mult, dar care ne aduce într-o situație de Drept Internațional dificil, mai ales că, repet, noi avem alternativa Marea Neagră. Este zona tampon, unde avem un spațiu aerian de 12 mile, în care putem doborî orice dronă, fără să punem în pericol viața și proprietatea cetățenilor noștri”, a conchis Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.

Cum se poziționează Nicușor Dan în scandalul dronelor rusești

Nicușor Dan  dă asigurări că România este pregătită să acționeze dacă va ajunge într-o situație similară în care dronele rușilor ar invada spațiul aerian național.

„După legea pe care Parlamentul a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru a doborî și nu trebuie nici președintele să aprobe, nici ministrul, nici șeful Statului Major, trebuie să fie comandantul operațiunii de pază a respectivei zone. Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta”, a precizat președintele.

 

