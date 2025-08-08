Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta

Iată care este cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. O rețetă tradițională, transmisă de la o generație la alta, aduce în atenție importanța respectării gramajului pentru ca un preparat să iasă gustos și crocant. Vezi rețeta mai jos!

Rețetele autentice sunt transmise, de obicei, din bătrâni, însă unele dintre ele pot suferi câteva modificări, de la o generație la alta. De data aceasta, în atenție se află o rețet autentică de castraveți murați care poate fi urmată, toamna aceasta. Desigur, gramajul este important pentru fiecare rețetă, motiv pentru care trebuie să cunoști cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați.

Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați

Pentru 1 kilogram de castraveți, ar fi ideal să adaugi 250 de mililitri de oțet de 9 grade. Pentru această rețetă clasică, trebuie să folosiți și ingrediente precum zahărul și sarea grunjoasă. În acest sens, avem următoarele gramaje pentru ingrediente:

1 kilogram de castraveți;

250 de mililitri de oțet de 9 grade;

750 de mililitri de apă;

o lingură de zahăr;

o lingură de sare grunjoasă, neiodată.

Desigur, pot fi adăugate și alte ingrediente pentru ca gustul castraveților murați să fie mai intens. Printre aceste ingrediente, care sunt opționale, se numără: ardeiul iute, usturoi (2-3 căței), mărar uscat (circa 2 crenguțe), boabe de piper sau de muștar.

După ce castraveții sunt spălați corespunzător și lăsați în apă rece cu sare câteva ore, trebuie să pui apa la fiert. Adaugă oțetul, sarea, zahărul și condimentele. Compoziția va fi turnată peste castraveți, în borcane, după ce clocotește. Asigură-te că lichidul acoperă castraveții, apoi închide ermetic borcanele, arată Playtech.

Autorul recomandă:

Rețeta de salată de morcovi cu usturoi și maioneză de post a maicii Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Este perfectă pentru zilele de post

Un nutriționist dezvăluie care variantă ar fi mai sănătoasă: murături în sare sau murături în oțet?

Rețetă gustoasă de dovlecei pane. Ce ingredient adaugă gospodinele din Moldova în făină pentru un gust perfect

Rețeta de CASTRAVEȚI crocanți în oțet, fără fierbere. Sfaturi prețioase, ușor de făcut, pentru o rețetă autentic românească

Sursă foto: colaj Shutterstock