Prima pagină » Actualitate » Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta

Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta

08 aug. 2025, 13:31, Actualitate
Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta

Iată care este cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. O rețetă tradițională, transmisă de la o generație la alta, aduce în atenție importanța respectării gramajului pentru ca un preparat să iasă gustos și crocant. Vezi rețeta mai jos!

Rețetele autentice sunt transmise, de obicei, din bătrâni, însă unele dintre ele pot suferi câteva modificări, de la o generație la alta. De data aceasta, în atenție se află o rețet autentică de castraveți murați care poate fi urmată, toamna aceasta. Desigur, gramajul este important pentru fiecare rețetă, motiv pentru care trebuie să cunoști cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați.

Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați

Pentru 1 kilogram de castraveți, ar fi ideal să adaugi 250 de mililitri de oțet de 9 grade. Pentru această rețetă clasică, trebuie să folosiți și ingrediente precum zahărul și sarea grunjoasă. În acest sens, avem următoarele gramaje pentru ingrediente:

  • 1 kilogram de castraveți;
  • 250 de mililitri de oțet de 9 grade;
  • 750 de mililitri de apă;
  • o lingură de zahăr;
  • o lingură de sare grunjoasă, neiodată.

Desigur, pot fi adăugate și alte ingrediente pentru ca gustul castraveților murați să fie mai intens. Printre aceste ingrediente, care sunt opționale, se numără: ardeiul iute, usturoi (2-3 căței), mărar uscat (circa 2 crenguțe), boabe de piper sau de muștar.

Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta

Obține castraveți murați crocanți respectând gramajul ingredientelor / sursă foto: Shutterstock

După ce castraveții sunt spălați corespunzător și lăsați în apă rece cu sare câteva ore, trebuie să pui apa la fiert. Adaugă oțetul, sarea, zahărul și condimentele. Compoziția va fi turnată peste castraveți, în borcane, după ce clocotește. Asigură-te că lichidul acoperă castraveții, apoi închide ermetic borcanele, arată Playtech.

Autorul recomandă:

Rețeta de salată de morcovi cu usturoi și maioneză de post a maicii Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Este perfectă pentru zilele de post

Un nutriționist dezvăluie care variantă ar fi mai sănătoasă: murături în sare sau murături în oțet?

Rețetă gustoasă de dovlecei pane. Ce ingredient adaugă gospodinele din Moldova în făină pentru un gust perfect

Rețeta de CASTRAVEȚI crocanți în oțet, fără fierbere. Sfaturi prețioase, ușor de făcut, pentru o rețetă autentic românească

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

POLITICĂ Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”
15:20
Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”
ACTUALITATE Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc
15:00
Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc
POLITICĂ Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia
14:52
Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia
ACTUALITATE Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier
14:44
Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier
POLITICĂ Traian Băsescu mai așteaptă după vila de protocol / Guvernul AMÂNĂ decizia
14:21
Traian Băsescu mai așteaptă după vila de protocol / Guvernul AMÂNĂ decizia
ACTUALITATE Prețuri carburanți 8 august 2025. Litrul de motorină premium este mai ieftin cu 6 bani
14:13
Prețuri carburanți 8 august 2025. Litrul de motorină premium este mai ieftin cu 6 bani
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Toată țara îl plânge. A murit un nume legendar, care a reușit să scrie istorie. Nu va fi uitat
Evz.ro
Mândria lui Ceaușescu, îngenuncheată de asiatici. Sfârșitul unei fabrici legendare
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Motivul pentru care Gheorghe Turda preferă să fie ceva mai discret atunci când vine vorba despre relația în care se află! Ce a mărturisit interpretul de muzică populară?
RadioImpuls
Motivul pentru care un bărbat a ajuns la spital cu halucinații și paranoia. Medicii, șocați de ce au descoperit. Ce i s-a întâmplat și cum a fost salvat în ultima clipă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
ADN-ul dezvăluie ce anume a ucis trupele lui Napoleon în timpul campaniei din Rusia