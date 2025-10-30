Țeapă în online: O femeie din Bavaria a cumpărat o monedă de aur, dar a primit, în loc, un castravete. Cât a costat coletul

Fraudele pe internet se înmulțesc tot mai mult. O femeie din Bavaria a trăit o pățanie incredibilă: a plătit suma de 3.300 de euro pentru o monedă din aur, însă în colet a găsit, de fapt, un castravete vechi, scrie Bild.

Potrivit publicației menționate, femeia a contactat un presupus vânzător de monede prin intermediul unui site de anunțuri, au spus polițiștii.

Ca să evite să fie înșelată, cumpărătoarea și vânzătorul au convenit ca plata să se facă ramburs, la primirea coletului. Numai că, atunci când coletul a ajuns în districtul Amberg-Sulzbach (Bavaria), femeia nu era acasă, ci tatăl ei, care, în cele din urmă, a acceptat coletul a plătit suma de bani, fără să pună prea multe întrebări.

Seara, atunci când femeia a ajuns acasă, a deschis pachetul. Însă, stupoare: în locul monedei de aur, a găsit, de fapt, un castravete vechi. Astfel, femeia căzuse victimă unei escrocherii online. Iar conform poliției, șansele să-l identifice pe vânzătorul escroc sunt foarte mici.

Autorul recomandă:

O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor

Cum funcționează poprirea și sechestrul pe conturi. Câți bani îți poate bloca Fiscul românesc