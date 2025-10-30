Prima pagină » Actualitate » Țeapă în online: O femeie din Bavaria a cumpărat o monedă de aur, dar a primit, în loc, un castravete. Cât a costat coletul

Țeapă în online: O femeie din Bavaria a cumpărat o monedă de aur, dar a primit, în loc, un castravete. Cât a costat coletul

30 oct. 2025, 11:16, Actualitate
Țeapă în online: O femeie din Bavaria a cumpărat o monedă de aur, dar a primit, în loc, un castravete. Cât a costat coletul
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Fraudele pe internet se înmulțesc tot mai mult. O femeie din Bavaria a trăit o pățanie incredibilă: a plătit suma de 3.300 de euro pentru o monedă din aur, însă în colet a găsit, de fapt, un castravete vechi, scrie Bild.

Potrivit publicației menționate, femeia a contactat un presupus vânzător de monede prin intermediul unui site de anunțuri, au spus polițiștii.

Ca să evite să fie înșelată, cumpărătoarea și vânzătorul au convenit ca plata să se facă ramburs, la primirea coletului. Numai că, atunci când coletul a ajuns în districtul Amberg-Sulzbach (Bavaria), femeia nu era acasă, ci tatăl ei, care, în cele din urmă, a acceptat coletul a plătit suma de bani, fără să pună prea multe întrebări.

sursa foto: Sulzbach Rosenberg Police

sursa foto: Sulzbach Rosenberg Police

Seara, atunci când femeia a ajuns acasă, a deschis pachetul. Însă, stupoare: în locul monedei de aur, a găsit, de fapt, un castravete vechi. Astfel, femeia căzuse victimă unei escrocherii online. Iar conform poliției, șansele să-l identifice pe vânzătorul escroc sunt foarte mici.

Autorul recomandă:

O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor

Cum funcționează poprirea și sechestrul pe conturi. Câți bani îți poate bloca Fiscul românesc

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
11:26
Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
INEDIT S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre
10:55
S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre
VIDEO EXCLUSIV HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare
10:33
HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu CHINA”
10:30
Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu CHINA”
POLITICĂ Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români”
10:22
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români”
DETALII EXCLUSIVE ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor
10:21
ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașinile cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi club de fotbal din lume?