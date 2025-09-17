O nouă metodă de FRAUDĂ online a luat amploare. Tot mai mulți români devin victimele escrocilor

Tot mai mulți români cad pradă unei metode de fraudă online prin care hoții se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență.

Polițiștii din Giurgiu trag un semnal de alarmă asupra unei noi metode de fraudă care face tot mai multe victime pe WhatsApp și alte aplicații de mesagerie. Escrocii își creează conturi false, folosesc fotografia și numele unei persoane reale, dar cu un alt număr de telefon și apoi contactează rudele sau prietenii acesteia pentru a le cere bani.

„Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, informează, miercuri, reprezentanţii Poliţiei judeţene Giurgiu.

Escrocii se bazează pe încrederea dintre prieteni și familie și inventează situații de urgență pentru a presa victimele să trimită bani rapid. Mesajele de tipul „trimite repede” sau „nu spune nimănui” sunt semnalele clare de înșelăciune, avertizează polițiștii.

„Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă – aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani. Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, sunt recomandările Poliţiei.

În plus, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la ce fotografii și date personale distribuie public, pentru că acestea pot fi folosite de infractori pentru a crea conturi false.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: