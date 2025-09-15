Piața Victoriei s-a umplut luni, la orele prânzului, de mii de bugetari care își strigă revendicările. Zi de foc pentru sindicaliștii din administrația publică. Luni, bugetarii din acest sector protestează față de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Sindicaliștii avertizează că, dacă planurile Executivului vor fi puse în aplicare exact în forma în care au fost asumate de Executiv, vor declanșa greva generală.

UPDATE ORA 11.30. Angajații din cadrul aparatului guvernamental afiliați sindicatelor funcționarilor, au întrerupt lucrul, într-o formă de protest spontan, pentru a-și manifesta solidaritatea față de colegii lor aflați în stradă. Află mai multe detalii despre protestul angajaților din Cabinetul Bolojan

Funcționarii acuză faptul că încă există mii de angajați cărora nu le-au fost achitate drepturile salariale. Mai mult, aceștia amenință cu un val de proteste care prezintă riscul de a paraliza Capitala în perioada următoare.

UPDATE ORA 10.30. Funcționarii publici se adună în Piața Victoriei, unde, potrivit calendarului anunțat. vor sta până la ora 13.00. Ulterior vor merge în marș până la Palatul Parlamentului.

Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală participă, pe 15 septembrie, în Capitală, la un ampluprotest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunţate de Guvern. Este chiar ziua în care Executivul ar trebui să adopte pachetul prin care ar urma să fie tăiate 13.000 de locuri de muncă din administrațiile locale.

Modelul de guvernare Bolojan este unul profund negativ, acuză sindicaliștii

În același timp, se mai arată în comunicarea Federației Columna, contra-modelul de guvernare Bolojan va declanșa ample proteste în Capitală. „Federațiile bugetare, care urmează să participe la acțiunea masivă de protest de luni, 15 septembrie 2025, au lansat Guvernului și Președintelui Camerei Deputaților o ultimă invitație la dialog.

În același timp, în unele DGASPC- uri din țară, unui număr de aproximativ 4.000 de angajați nu le sunt plătite salariile (integral sau parțial)

Acesta este ”modelul de guvernare” împotriva căruia suntem hotărâți să venim la București în număr cât mai mare și să protestăm.

Reamintim că acțiunea se va desfășura după următorul program:

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!”

Programul manifestațiilor Acțiunea de protest începe la ora 10.00, în Piața Victoriei, unde manifestanții vor rămâne până la ora 13.00. Ulterior, coloana se va deplasa pe traseul: Piața Victoriei – Șoseaua Berzei – Buzești – Strada Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – Strada BP Hașdeu – Bulevardul Națiunilor Unite – Parcul Izvor.

Reprezentanții sindicaliștilor afirmă că au fost chemați în aceeași zi la discuții cu premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

