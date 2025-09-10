Publicistul Ion Cristoiu se întreabă, în pastila sa de miercuri, dacă… «Se poate declanșa și în România Revolta spontană „Blocăm totul” din Franța?»!

„Indiscutabil, căderea guvernului Bayrou în urma unei asumări de răspundere pe Legea Bugetului, dar și – dacă nu – mai ales protestele de astăzi care sunt organizate pe rețele sociale, sub genericul «Blocăm totul», care nu sunt ale sindicatelor, ele nu sunt asumate de nimeni, sindicatele au anunțat pe 18 septembrie. Apoi sondajele care arată că Macron (Emmanuel Macron, președintele Franței-n.r.) este cel mai detestat personaj din Franța de acum, practic nu mai beneficiază de nicio încredere din partea electoratului, ne atrag atenția asupra unei uriașe crize social-politice, nu numai politice, deși sociale, din în Franța, din aceste zile. S-a discutat dacă ceea ce se întâmplă în Franța are influență asupra României și s-a pus deosebire accentul pe seama că Franța, printro ciudățenie a istoriei, este în ultima vreme, ultimul an, se erijează – teoretic și practic – în protectorul României și al Moldovei, cucurigismul de tip galic al lui Macron, cu salturile lui dintr-o parte într-alta, dar mai ales cu înfumurarea lui de tip «nepoțelul lui Napoleon cel Mare» și, mă rog, bănuiesc că fiul lui Napoleon cel mic.

Deci, este limpede că România se află sub protecția Franței, urmează orbește toate zig-zag-urile și toate hachițele lui Macron, împreună cu Moldova. Se pare că suntem, așa, la pachet. Nicușor Dan (președintele României-n.r.) lasă impresia unui agent de influență al Franței pentru că ascultă orbește, îndeplineșe orbește, repet, interesele sau rezolvă interesele Franței în această parte a lumii. Ilie Bolojan (premierul României-n.r.), ca șeful aripii USR-iste din PNL, lasă impresia unui agent de influență al Franței. Și sigur că s-a lansat ipoteza că această criză afectează și în România, pentru că e o criză a puterii protectoare, n-am zis puterii coloniale, că e mult… cu putere protectoare. Franța a avut multe momente în istorie când s-a erijat, corect sau incorect, în protectoarea României.

(…) Însă, eu cred că influența crizei social-politice din Franța vine din altă parte… și anume din posibila imitare de către români a ceea ce fac francezii astăzi pe teritoriul țărilor. Mișcarea «Blocăm totul» este o mișcare violentă, care a fost organizată pe rețelele sociale, nu este asumată de nimeni și nu e vorba de sindicate, de partide politice, de ONG-uri. Se spune că e asemănătoare «vestelor galbene», dar că cei care participă, care au inițiat-o sunt tineri de stânga, ba chiar de extremă stânga. Este o reacție, aș putea să spunem, de revoltă spontană, ca să mă exprim în termenii lui Iliescu (Ion Iliescu, primul președinre al României libere-n.r.), despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989.

Deci, este o revoltă spontană. Ea constă, deocamdată, anunțată, ea în desfășurare, în blocarea vieții, nu de către, să zicem, mecanicii de locomotivă, ci de către grupuri care împiedică să meargă trenurile sau metrourile. Ați văzut, sunt baraje pe viaducte, pe poduri. Deci, asistăm la o revoltă. Însă, repet, ea este organizată pe rețele sociale și nu este asumată de nimeni, având aspectul, repet, de revoltă. Este o revoltă la aroganța regimului Macronist, la faptul că Bayrou aproape că a vrut să impună Parlamentului, fără dezbatere, o lege, un pachet de austeritate, așa cum a reușit la noi, deocamdată, Ilie Bolojan. Așadar, acolo, deși Parlamentul a beneficiat de opoziție și a trântit guvernul, a apărut și această mișcare de revoltă spontană. Și atunci întrebarea este: în condițiile în care la noi nu se poate face nimic parlamentar, nu există toate riscurile să apară și la noi această mișcare?”, a spus publicistul Ion Cristoiu.