Caramitru știe cauzele războaielor și crizelor economice de astăzi: Nu facem copii

Printr-o postare pe Facebook, Andrei Caramitru a transmis că, după părerea sa, cauzele războaielor și crizelor economice de astăzi au un singur motiv: oamenii nu fac copii.

Andrei Caramitru și cauzele războaielor și crizelor economice din zilele noastre

Caramitru susține că faptul că oamenii trăiesc mai mult, însă aleg să nu facă copii are două mari efecte negative: colapsul efectului statal și valurile de imigranți din țări sărace care vin să facă muncile pe care le-ar fi făcut copii care nu s-au născut.

”Declinul demografic în lume (aproape peste tot) are un efect mai mare – ca scădere a populației – decât a avut Ciuma Neagră. Nu exagerez deloc. E matematic.

Faptul ca trăim mult mai mult și nu facem copii are 2 efecte directe : – colapsul sistemului statal peste tot. E efectiv imposibil sa acoperi atâția ani de viata din bani publici, oricât ai taxa. Deci se imprima bani în neștire – bani care cauzează sărăcire generala și prețuri uriașe la active (adică case) – care colapsează și mai mult numărul de nașteri – valurile de imigranți din țări sărace care vin să facă muncile pe care le-ar fi făcut copii care nu s-au născut.