Andrei Caramitru a descoperit cele 4 viteze economice ale țării: „Diferența față de Vest este procentul foarte mare de rural”

Bianca Dogaru
16 ian. 2026, 11:53, Actualitate
Andrei Caramitru spune că România nu funcționează unitar, ci este împărțită în patru zone economice diferite, cu niveluri inegale de dezvoltare. Această realitate explică polarizarea socială și diferențele mari dintre orașe și sate. 

Caramitru spune că București-Ilfov reprezintă prima zonă, cea mai bogată a țării, cu un nivel de trai apropiat de cel occidental, unde se concentrează marile companii și serviciile avansate. Marile orașe regionale, precum Cluj, Timișoara, Iași, Brașov sau Constanța reprezintă a doua zonă. Sunt motoare de creștere, atrag tineri și sunt conectate direct la economia occidentală, mai ales prin IT, educație și servicii medicale.

Orașele industriale precum Oradea, Sibiu, Pitești sau Craiova susțin producția și oferă locuri de muncă pentru zonele din jur. Iar cea de-a patra zonă, este reprezentată de zona rurală și orașele mici din România.

„Dincolo de granițele județelor, România funcționează de fapt pe 4 paliere economice distincte. Iată cum arată împărțirea reală a populației (~17,5 mil.) și a sustenabilității în 2025:

1. „Statul în Stat” (București – Ilfov extins)
• Populație: ~3,6 Milioane
• Model: Nivel de trai occidental, sedii de corporații și servicii avansate. Generează surplusul care susține restul țării. E complet autonom financiar.

2. Metropolele Regionale (Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Constanța)
• Populație: ~3,8 Milioane
• Model: Poli de inovație și servicii (IT, Medicină, Universități). Sunt magneți pentru tineri și funcționează ca motoare autonome de creștere, conectate direct la Vest.

3. Cetățile Industriale (Oradea, Sibiu, Pitești, Craiova etc.)
• Populație: ~3,1 Milioane
• Model: Coloana vertebrală a producției (Fabrici & Logistică). Sunt orașele care țin în viață satele din jur (pe o rază de 30 km) prin naveta zilnică a muncitorilor.

4. „Deșertul Economic” (Ruralul profund & orașele mici)
• Populație: ~7,0 Milioane
• Model: Zonă dependentă de asistență. Include satele îmbătrânite și orașele mono-industriale închise, unde economia se bazează pe pensii și transferuri de la bugetul de stat.”

 

