Care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic

10 oct. 2025, 18:03, Actualitate
Iată care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, conform celebrei Mihaela Bilic.

Un aliment utilizat de sute de ani în bucătărie, însă adesea uitat, este într-adevăr un adevărat ajutor pentru sănătate. Cercetările din ultimii ani, din domeniul nutriției și al biotehnologiei, au pus în evidență drojdia, datorită conținutului său bogat în beta-glucani, niște substanțe naturale care au un impact major asupra sistemului imunitar. Beta-glucanii sunt niște lanțuri lungi de molecule de zahăr, care se găsesc în diverse surse naturale, precum cerealele integrale, ciupercile și drojdia.

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că ceea ce face drojdia specială este forma în care se găsesc acești beta-glucani, care se potrivesc chiar cu celulele care apără organismul. Atunci când se consumă, beta-glucanii din drojidie acționează ca un semnal ușor de alarmă, pregătind sistemul imunitar să reacționeze mai rapid și mai bine față de virusuri, bacterii și alți agenți dăunători.

Ei stimulează macrofagele, celulele care curățăorganismul de invazii și fac ca procesul de fagocitoză să fie mai eficient, prin aceste celule care neutralizează microorganismele. Iar efectele nu se opresc aici. Studii de laborator și testări clinice au indicat că beta-glucanii pot să ajute la vindecarea mai rapidă a rănilor, întrucât pot stimula formarea de vase de sânge noi, fenomen cunoscut sub numele de angiogeneză.

Miracolul din drojdie Cercetările recente în domeniul nutriției și biotehnologiei au adus în prim-plan un compus natural cu efecte impresionante asupra imunității: beta-glucanii din drojdie. Aceste polizaharide unice, prezente și în ciuperci sau cereale, au devenit subiect de interes global datorită capacității lor de a întări sistemul imunitar și a grăbi vindecarea.”, a transmis Mihaela Bilic.

Mai mult, acești compuși pot să reducă inflamația cronică, implicată în multe afecțiuni moderne, precum bolile autoimume sau tulburările metabolice. De asemenea, o caracteristică importantă a beta-glucanilor din drojdie este aceea că rezistă mai bine la degradare în timpul digestiei. În comparație cu cei din cereale, care se dizolvă ușor în apă, beta-glucanii din drojdie rămân parțial intacți până ce ajung în intestine, acolo unde interacționează direct cu celulele imunitare.

Această capacitate le conferă o eficiență mai mare în activarea sistemului imunitar, precum și o acțiune mai îndelungată. În plan practic, companiile farmaceutice și producătorii de suplimente au început deja să utilizeze acest potențial, dezvoltând extracte bogate în beta-glucani din drojdie. Formulele acestea sunt deja folosite pentru a susține imuniatea, pentru a reduce riscul de infecții sezoniere și chiar și pentru a îmbunătăți eficiența vaccinurilor, prin stimularea unei reacții imune mai mai puternice și mai rapide.

