Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume: 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute

09 dec. 2025, 12:24, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume. Aici, zilnic trec 3.000 de oameni, la fiecare 2 minute. În plus, aceasta a devenit o atracție turistică.

Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume se află în centrul orașului Tokyo. Mii de oameni traversează intersecția în câteva minute, astfel încât trotuarul opus nu poate fi văzut.

De asemenea, statisticile arată că circa 3.000 de oameni se adună ca să străbată aglomeratul cartier Shibuya al capitalei japoneze, la fiecare două minute, 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, conform Express.

Totodată, este aglomerație indiferent de oră, iar trecerea puhoaielor de oameni se transformă într-un adevărat spectacol. Prin urmare, zona aceea a început să atragă turiști care vor vadă aglomerația cu ochii lor și facă poze.

Martorii vorbesc despre ce senzația oferă traversarea străzii. Armata de oameni care se grăbește traverseze pare desprinsă dintr-un film cu scene de luptă. Trucul este ca pietonii se poziționeze în mijloc și cât mai în față.

Iar cei care vor să facă selfie trebuie alerge spre mijlocul intersecției atunci când se schimbă culoarea semaforului. Din cauza aglomerației, trotuarul opus nu se poate vedea, așa turiștii aflați la prima experiență nu au habar spre ce se îndreaptă. Intersecția este monitorizată video în permanență, iar imaginile live se pot vedea în mediul online.

Codul Rutier 2025: Amenzi de 600 de lei pentru cine nu respectă aceste reguli la trecerile de pietoni

