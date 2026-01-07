Care este cea mai ieftină destinație de plajă din Europa. E chiar la câteva ore de România

Iată care este cea mai ieftină destinație de plajă din Europa. Aceasta e chiar la câteva ore din România. Cu străzi pietruite, restaurant cu fructe de mare sau hoteluri ieftine, această perlă a Mării Negre atrage toți mai mulți turiști.

Este vorba despre Nessebar, desemnată de Daily Mail, în colaborare cu easyJet drept cea mai ieftină destinație de plajă din Europa. Clasamentul a luat în calcul mai mulți factori: cazare locală, restaurantele potrivite pentru familii, Berea, înghețata și chiar opțiunile de zbor.

În comparație cu alte destinații de plajă, turiștii găsesc aici prețuri mult mai accesibile, fără a sacrifice confortul sau experiența vacanței. Berile pot să coste în jur de 4 leva, iar mesele la restaurantele locale rămân rezonabile pe tot sezonul.

De asemenea, destinațiile incluse în clasament sunt apreciate nu doar pentru accesibilitate, ci și pentru cerul senin, plajele liniștite și restaurantele cu preparate locale de top, scrie Novinite.com.

Vacanța în Nessebar poate fi atât relaxantă, cât și avantajoasă din punct de vedere financiar. Orașul are și o istorie bogată, fiind inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este situat pe o mică peninsula a Mării Negre și combină cultura, arhitectura tradițională și atmosfera clasică de vacanță.

Perioada de la mijlocul lunii septembrie până la sfârșitul lunii octombrie este considerată ideală pentru vizitare, atunci când vremea este blândă, plajele sunt mai puțin aglomerate, iar restaurantele și magazinele sunt deschise fără a avea presiunea sezonului de vârf.

Autorul recomandă:

