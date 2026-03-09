Care este cel mai bogat rege din lume, acum, în 2026: are 17.000 de case, 38 de avioane private, 300 de mașini și 52 de ambarcațiuni placate cu aur

Averea monarhului thailandez Maha Vajiralongkorn (Rama al X-lea) îl plasează printre cei mai bogați oameni de pe planetă și face ca imperiul său economic să fie unul dintre cele mai unice din lume.

Monarhiile moderne mențin realități foarte diferite. În timp ce unele case regale europene au funcții în primul rând simbolice și bugete publice limitate, deși nu austere, altele păstrează o putere economică mult mai largă și structuri patrimoniale care datează de secole, scrie larazon.es.

În mai multe țări, activele Coroanei includ proprietăți extinse, investiții financiare și participații la companii strategice. Aceste active, adesea dificil de separat de instituțiile statului, generează dezbateri constante despre transparență și gestionarea averii în monarhii.

În acest context, figura lui Maha Vajiralongkorn, actualul monarh al Thailandei, iese în evidență, deoarece averea sa personală o depășește cu mult pe cea a altor șefi de stat încoronați. O avere de zeci de miliarde.

Regele, cunoscut oficial sub numele de Rama al X-lea, a moștenit tronul în 2016, după moartea tatălui său, Bhumibol Adulyadej, care a domnit timp de șapte decenii și a fost o figură cheie în istoria modernă a țării.

Diverse analize financiare plasează averea personală a lui Vajiralongkorn într-o gamă foarte largă, aproximativ între 30 și 70 de miliarde de dolari. Aceste cifre îl plasează printre cei mai bogați monarhi de pe planetă.

O mare parte din această avere provine dintr-un vast portofoliu imobiliar și investiții comerciale semnificative gestionate istoric de Crown Property Bureau, o instituție responsabilă de administrarea activelor asociate monarhiei thailandeze.

Unul dintre pilonii averii sale este proprietatea asupra terenurilor și clădirilor împrăștiate în toată țara. Se estimează că monarhul controlează aproximativ 6.500 de hectare de teren, pe lângă zeci de mii de contracte de închiriere.

Numai în capitala Bangkok, se estimează că există peste 17.000 de proprietăți legate de această avere, inclusiv clădiri de birouri, centre comerciale, hoteluri și stațiuni. În total, estimările indică peste 40.000 de active imobiliare în toată țara, care generează venituri constante prin chirii și operațiuni comerciale.

Această rețea îl face pe monarh unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri urbane din Thailanda și o figură centrală pe piața imobiliară națională.

Dar averea regelui nu se limitează la sectorul imobiliar. El deține, de asemenea, participații semnificative la unele dintre cele mai importante companii ale țării.

Printre acestea se numără Siam Commercial Bank, una dintre principalele instituții financiare din Thailanda, și conglomeratul industrial Siam Cement Group, care operează în sectoare precum construcțiile, energia și materialele industriale.

Aceste afaceri reprezintă o sursă suplimentară de venit și întăresc ponderea economică a monarhiei în economia națională.

Dincolo de investiții și proprietăți, averea monarhului se reflectă și în stilul său de viață. Rapoartele despre averea sa menționează o colecție extinsă de bunuri de lux.

Acestea includ 38 de avioane și elicoptere private, folosite pentru călătorii oficiale sau personale, precum și o flotă de peste 300 de mașini de lux.

Pe lângă aceste vehicule, există 52 de ambarcațiuni și iahturi ceremoniale, unele decorate cu elemente din aur, folosite în evenimente oficiale și sărbători tradiționale legate de monarhia thailandeză. Acest set de averi îl plasează pe rege printre personalitățile publice cu cel mai mare număr de vehicule private din lume.

Moșia monarhului include, totodată, o colecție remarcabilă de bijuterii regale acumulate de-a lungul generațiilor. Una dintre cele mai faimoase piese este Diamantul Jubileului de Aur, considerat unul dintre cele mai mari diamante tăiate din lume, cântărind peste 545 de carate.

Aceste tipuri de obiecte, pe lângă valoarea lor economică, posedă o puternică semnificație simbolică în cadrul tradiției monarhice thailandeze.

Compararea averii monarhiilor nu este întotdeauna ușoară. În unele cazuri, cum ar fi familia regală saudită, averea este împărțită între numeroși membri ai dinastiei, ceea ce face dificilă calcularea averii individuale a fiecăruia.

Din acest motiv, multe studii îl indică pe Vajiralongkorn ca fiind cel mai bogat monarh individual din lume, deși și alte case regale gestionează averi colective enorme.

Ceea ce pare clar este că combinația sa de proprietăți imobiliare, investiții în afaceri și bunuri de lux îl face pe regele Thailandei una dintre cele mai bogate figuri de pe scena internațională.

